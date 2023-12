Gran Hermano: Fuertes denuncias contra un participante

“Una vez me levanto la mano y me dejo marcas. Perdón hijo por haber elegido como progenitor a la basura más grande del mundo”, descargó. El hombre, oriundo de Río Cuarto, dijo entrar soltero al programa, que a diferencia de la edición anterior, no solicitó detalles de la vida personal de los participantes a la hora de las presentaciones.

Hernán Ontivero.jpg Hernán Ontivero, de Gran Hermano.

Cabe recordar que en 2022, también hubo denuncias posteriores a la primera gala. El blanco de las denuncias fue Martina Stewart, la segunda eliminada de la edición.

La profesora de educación física había sido señalada por presunto maltrato infantil y contra animales. Sin embargo, nada de lo que se dijo pudo ser comprobado.

