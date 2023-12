Javier Milei 'pisará' el gasto, habrá licuación y conflicto

Embed Motosierra: manual de uso.



¿Qué dijo Pagni?

Javier Milei va a pisar el gasto público, congelándolo en términos nominales. Como la inflación será muy alta durante varios meses, existirá una brutal licuación que permitiría alcanzar el equilibrio fiscal durante 2024.

Los próximos meses serán muy duros, especialmente para la clase media y los empleados estatales que verán sus ingresos "freezados". Urgente24 dixit: El resultado del conflicto social es incierto siempre. El 'estado de gracia' de Javier Milei termina antes de que comience 2024. ¿Se está preparando para ese momento?

En términos constantes, la caída de los egresos será muy significativa por lo cual la peor herencia que le dejaron Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa terminarán por ayudarlo.

y terminarán por ayudarlo. Habrá postergación de pagos a proveedores para que el tiempo y los aumentos en los precios terminen jugando a favor de la Casa Rosada

No existirán mayores actualizaciones de los salarios de empleados estatales, jubilaciones y planes sociales. Esto traería una fuerte colisión con gremios como UPCN, ATE y CTA, entre otros. Habrá que ver quién gana la pulseada.

carlos pagni.jpg Carlos Pagni

No lo dijo Pagni pero, en verdad, el programa de Milei lleva un rumbo de colisión que pondrá a prueba la capacidad de cada uno por prevalecer. Haber ganado las elecciones no es un argumento válido en el choque. Habrá que conocer aliados, capacidad de división del frente adversario y cuándo y con quién negociar. En las casas de apuestas no todos creen que ganará Milei.

Otras medidas:

Se frenará la obra pública y eso mejorará el erario público pero abrirá un frente con sindicatos como la UOCRA de Gerardo Martínez ya que miles de obreros y operarios dependen del presupuesto oficial de la Nación.

ya que miles de obreros y operarios dependen del presupuesto oficial de la Nación. Existirá entre los meses de enero y abril una actualización y normalización de tarifas de servicios públicos como la energía, el agua y el transporte ya que se operará una fuerte reducción de los actuales subsidios. Esto también pegará fuerte en los sectores medios que aún mantienen ayudas a nivel domiciliario.

Se desregulará el mercado de las prepagas y eso motivará subas en los servicios de salud privada, hoy casi colapsados por los congelamientos.

Aumentarán los combustibles que siguen teniendo precios en dólares por debajo de los registros de los últimos años.

Existirán menores giros a las provincias. Los gobernadores deberían limitar sus gastos para conseguir su propio equilibrio fiscal. Algunos mandatarios ya le están planteando a Milei y a Guillermo Francos, ministro de Interior, que se dejen sin efecto las quitas de ganancias dispuestas por el ex ministro Sergio Massa en plena campaña presidencial.

Se conocerían las desregulaciones diseñadas por Federico Sturzenegger en una ley ómnibus que se enviaría esta semana al Congreso Nacional. El ajuste estructural incluiría la eliminación de estatutos laborales; el permiso para privatizar o entregar a los trabajadores empresas públicas y la modificación del régimen de empleo público.

Momento: esto de las leyes ómnibus hasta ahora no funcionan. De hecho, la que iba a ingresar al Parlamento ahora ya no es inminente. ¿Hace falta recordar que Milei acumula enojos en el Congreso por su negativa a leer su discurso de apertura ante las cámaras? Luego, Victoria Villarruel se rodea de los administrativos del PRO y Martín Menem se rodea de los que estuvieron con Eduardo Fellner pero se refugiaban junto a Agustín Rossi. ¿De qué lado está La Libertad Avanza?

Las únicas buenas noticias llegarían desde el exterior. El nuevo alineamiento internacional de Argentina podría ayudar para que la Administración Joe Biden influya ante el Fondo Monetario y entonces el Palacio de Hacienda local se vea eximido de pagar los fuertes compromisos externos que vencen en los próximos 3 meses. Ver para creer.

Al mismo tiempo, Estados Unidos nos podría ayudar a recomponer reservas del Banco Central que hoy son negativas en una suma récord: US$ 10.000 millones. Ver para creer: 2024 es año electoral en USA y hoy día ni Ucrania está consiguiendo dinero en Yankilandia.

¿Cuales serían los posibles límites para semejante acción de la 'motosierra'?

Los amortiguadores del ajuste para frenar el recorte radicaría en el propio pragmatismo del Presidente.

Y la tolerancia popular, algo de lo que Javier Milei, porque es economista antes que político, entiende poco.

