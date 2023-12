Cuestionable decreto de Alberto Fernández para todos y todas

El decreto, que lleva la firma el jefe de Gabinete Agustín Rossi y del mandatario saliente, modifica los objetivos de Casa Militar, al reemplazar el artículo 2 del decreto 50/2019, firmado a pocos días de comenzar su gestión.

A partir de la nueva disposición, Casa Militar proveerá "la seguridad del señor Presidente de la Nación, del Vicepresidente de la Nación, de los exmandatarios y de sus familiares directos, así como de la Casa de Gobierno, Residencia Presidencial de Olivos y otros lugares de residencia transitoria del señor Presidente de la Nación y de su familia”. Ejemplo España.

5f0384d43921d.jpg Decreto de Alberto Fernández que modifica funciones de la Casa Militar y alcances de las custodias de expresidentes, vices y familiares fuera del país.

Artículo 15

En el articulo de referencia queda establecido que en

"Los casos de desplazamientos terrestres dentro y fuera del país, la custodia del Presidente de la Nación, del Vicepresidente de la Nación, de los Ex Mandatarios y sus familiares directos estará a cargo de la División Custodia Presidencial, de la División Custodia Vicepresidencial y de la Unidad Custodia Ex Mandatarios respectivamente, conforme las directivas y órdenes que imparta el Jefe de la CASA MILITAR y las establecidas en el artículo 8º del Decreto 3469 del 7 de mayo de 1963”.

La nueva norma coincide con los planes que tiene Fernández a futuro, ya que el mandatario saliente manifestó en varias oportunidades que residirá fuera del país una vez que termine el mandato.

Repudio y reclamo

Conocida la decisión distintos sectores sociales ajenos al oficialismo reclamaron que el próximo gobierno de que asume mañana derogue de manera inmediata la norma.

El diputado y presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, calificó en diálogo con el sitio de noticias Infobaede “disparate” la medida y resaltó que en caso de ponerse en marcha demandará “un gasto enorme, porque implica que se financie el lugar para que la custodia esté junto Alberto Fernández, la alimentación, el traslado”.

Qué dijo Florencio Randazzo

“Es una decisión más de las que tomó este Gobierno totalmente fuera de sintonía con los problemas de la sociedad. Lo hemos padecido a lo largo de estos 4 años, con la fiesta en Olivos, el vacunatorio vip o la compra de un avión presidencial nuevo, mientras en la Argentina real la inflación destruía el salario de los trabajadores, la pobreza aumentaba cada mes y la inseguridad nos ha robado la tranquilidad”. Dijo el excompañero de formula de Juan Schiaretti.

El portal de noticias de la calle Humboldt citó como las redes dieron cuenta del tema. El decreto su ubicó entre las primeras tendencias, debido a la indignación que generó la decisión del Presidente de pasarle la cuenta al Estado de la seguridad para él, su familia y que, también hizo extensiva a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“De regalo de despedida, Alberto firmó un decreto para que los argentinos tengamos que pagarle custodia en todo el mundo de por vida. El que quiere que Javier Milei derogue este decreto, ponga like”, propuso Miguel Boggiano, economista e influencer desde su cuenta de X, antes Twitter.

Del mismo rubro, el economista Juani Fernández escribió: “Apenas se asuma, hay que derogar este decreto. Nos toman el pelo hasta el ultimo dia. No falla NO HAY PLATA”.

Otra vez fue la de Eduardo Gerome, ex juez y reconocido abogado penalista:

“Así como se firmó un decreto ordenando custodia eterna por el mundo a los ex presidentes, así se tiene que derogar urgente tremendo disparate”.

Versión oficial

En un comunicado oficial, difundido cuando la polémica subió de tono justificó

Ante las versiones periodísticas erróneas acerca de asignarse un servicio de custodia diferente al que rige en la actualidad a los ex presidentes de la Nación por la normativa vigente, es necesario dejar en claro que no se ha modificado ninguna de las disposiciones sobre custodia que poseen los ex mandatarios Ante las versiones periodísticas erróneas acerca de asignarse un servicio de custodia diferente al que rige en la actualidad a los ex presidentes de la Nación por la normativa vigente, es necesario dejar en claro que no se ha modificado ninguna de las disposiciones sobre custodia que poseen los ex mandatarios

Mas adelante acota

La única modificación normativa realizada por el decreto 735/23 sólo obedece a concentrar en la Casa Militar de la Presidencia de la Nación la custodia del Presidente en ejercicio, el vicepresidente y la de los ex mandatarios bajo la misma unidad administrativa y funcional La única modificación normativa realizada por el decreto 735/23 sólo obedece a concentrar en la Casa Militar de la Presidencia de la Nación la custodia del Presidente en ejercicio, el vicepresidente y la de los ex mandatarios bajo la misma unidad administrativa y funcional

El detalle oficial no da precisiones sobre las familiares directos de los exmandatarios.

