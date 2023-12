Alberto Fernández se despedirá en cadena nacional

“No les voy a contar a ustedes el esfuerzo que debimos hacer, fueron cuatro años muy difíciles. Tan difíciles que no pudimos compartirlos en los pasillos de esta Casa Rosada, porque la pandemia nos obligó a trabajar a distancia y tardamos mucho tiempo en recuperar la habitualidad”, dijo Alberto Fernández ante unas 400 personas, discurso que duró un poco más de seis minutos.

Y agregó: “En todo momento ustedes trabajaron y conseguimos poner a la Argentina de pie. Me voy con la tranquilidad de haber puesto todo lo que había que poner en este tiempo, para ayudar a este país. Estamos dejando un país que está funcionando”.

Alberto Fernández se va del país

Por otro lado, luego de que Fernández le haga entrega del bastón y la banda presidencial a Javier Milei, el entonces expresidente se irá a vivir a España a partir de 2024: "Me parece que está bien que tome distancia", disparó.

"Tengo algunas propuestas para irme a España a volver a dar clases. Me parece que está bien que tome distancia. Felipe González decía que los expresidentes somos floreros chinos, porque somos valiosos pero no saben adónde meternos. Hay que dejar que el que llega pueda trabajar sin tener eso que uno tuvo desde el primer día, que fue el acoso permanente de no dejarnos hacer", fue lo que dijo Fernández hace unos días en una entrevista con el diario El País.