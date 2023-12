Alberto Fernández cerró su ciclo en la Rosada

"En todo momento ustedes trabajaron y conseguimos poner a la Argentina de pie. Me voy con la tranquilidad de haber puesto todo lo que había que poner en este tiempo, para ayudar a este país. Estamos dejando un país que está funcionando”, aseguró.

6570d6ef78b0a__912x912.webp El Presidente, Alberto Fernández, se despidió en un patio interior de Balcarce 50

Más adelante sumó

Me voy con la conciencia tranquila por la misma puerta por la que entré, con el mismo auto con el que entré y me voy a la misma casa de la que salí Me voy con la conciencia tranquila por la misma puerta por la que entré, con el mismo auto con el que entré y me voy a la misma casa de la que salí

“El que me sucede no tiene que recibir un país que al año tenía que pagar US$19 mil millones y, al año siguiente 18 mil como el que me tocó a mí. El que me sucede no tiene que recibir 10 puntos de desocupación, recibe la tasa más baja de los últimos años. El que me sucede va a recibir 4.000 obras públicas en todo el país nuevas y otras 3 mil que están en marcha”, enumeró el mandatario saliente

"El que me sucede"

“El que me sucede (tiene nombre y apellido) va a ver que ya hay 140 mil familias que no tienen problemas de vivienda porque el Estado se los dio. Universidades en marcha, con nuevos edificios, mejoradas. Una salud pública mejor. Un satélite más en órbita. Va a encontrar que si el Covid vuelve a aparecer, no tendrá que ir recorriendo el mundo porque en la Argentina se fabrica la vacuna”, agregó.

Elogios a los trabajadores del Estado

Quiero destacar el trabajo de cada empleado del Estado. Injustamente maltratado. No lo hubiéramos podido lograr sin el apoyo de ustedes. Fueron la columna que mantuvo al Estado en marcha. Me voy con la tranquilidad de haber recompuesto el salario de los trabajadores estatales Quiero destacar el trabajo de cada empleado del Estado. Injustamente maltratado. No lo hubiéramos podido lograr sin el apoyo de ustedes. Fueron la columna que mantuvo al Estado en marcha. Me voy con la tranquilidad de haber recompuesto el salario de los trabajadores estatales

En ese tramo de su alocución reflexionó

Aunque tengo un enorme pesar de no haber resuelto el tema de la pobreza Aunque tengo un enorme pesar de no haber resuelto el tema de la pobreza

Sobre el cierre afirmó

“Me voy tranquilo de no haber dictado ninguna medida en contra de los que menos tienen”, segundo después recordó al músico Luis Alberto Spinetta, vecino de Villa Urquiza.

“Como dice Spinetta en la Cantata de los Puentes Amarillos, no me hagan decir que todo tiempo pasado fue mejor. Mañana es mejor”.

“Quiero poder mirarlos a los ojos. Porque ustedes y yo sabemos que trabajamos por la Patria. Brindemos por eso. Brindemos por ese futuro”, cerró. No quiso hablar con el periodismo.

