Republicanos Unidos ejecutó la denuncia de Carlos Pagni

Juan Martín Fazio también es abogado y acompaña a Magioncalda en sus actividades. En su avatar destaca la frase "Nunca moriría por mis creencias porque podría estar equivocado" (Bertrand Russell).

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmagioncalda%2Fstatus%2F1712567661408751628&partner=&hide_thread=false El Juez Ercolini nos acaba de citar a ratificar la denuncia contra DE MENDIGUREN Y OTROS el próximo Martes 17/10 a las 10 y 10:30 hs. Espero que las ordas peronistas que festejan el #DiaDeLaLealtad nos dejen pasar... pic.twitter.com/DyXAZjHuUF — José Magioncalda (@magioncalda) October 12, 2023

La nota de Carlos Pagni de la que se hace eco la acusación, menciona, entre otros, a:

José Ignacio de Mendiguren, secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación; Diego Benítez, el director de la Unidad Ministro del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires; Carlos Montaña, director de la Unidad Ministro del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires; Matías García, subsecretario de Obras Públicas; Ana María Bazán, de la Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires; Matías García, director del Servicio de Agua y Alcantarillado de Aguas Bonaerenses.

El recorte de Carlos Pagni en el diario La Nación, difundiendo el intento de cobro de abogados estadounidenses, comenzó así:

El abogado Dennis Hranitzky, del prestigioso estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, se presentó ante la jueza del Segundo Distrito de Nueva York, Mary Kay Vyskocil, para solicitar que conmine al Bank of New York Mellon, a su subsidiaria Pershing, y a American Express, a proveer información sobre movimientos financieros significativos de entidades oficiales y servidores públicos de la Argentina y, en particular, de la provincia de Buenos Aires. Hranitzky representa a dos entidades, Glacial Capital, LLC y TRSE Holdings, LLC, que el 29 de marzo pasado ganaron un juicio contra el Estado bonaerense por US$35,092,958.41. Son bonistas que no habían aceptado el canje ofrecido por Axel Kicillof y su ministro de Economía, Pablo López.

La causa quedó en poder del juez Julian Ercolini, quien ahora correrá vista a la fiscalía para que determine si impulsa o no una investigación formal por el supuesto movimiento sospechoso de fondos.

Si bien por el momento la denuncia apunta a funcionarios públicos argentinos, también señala a ciertas corporaciones empresariales con conexiones políticas, aunque de momento no fueron sindicadas en el expediente.

