Javier Milei y la aritmética: Dilema del número suficiente

Los menos belicosos electores de La Libertad Avanza afirman que no debe interpretarse como un desaire sino una creatividad festiva. Los legisladores veteranos insisten en que las instituciones no son una jarana, y que rige una democracia indirecta, en la que los ciudadanos electores se expresa a través de sus representantes. Preguntan si Javier Milei está pensando en modificar la Constitución Nacional. Si la Argentina no tuviera los problemas que acumula, podría resultar hasta divertido escuchar el debate. Todo es tan chato en el presente argento que entusiasma cualquier amenaza de intercambio de ideas.