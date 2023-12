La estatua de 2,28 metros y 600 kilos fue entonces donada al CCK con la premisa de Alberto Fernández de haber puesto la obra "en el lugar que se merece Néstor".

"Es ridículo que se cambie el nombre al CCK"

Además, la funcionaria designada por Milei para dirigir el lugar rechazó que se modifique el nombre del CCK, tal como indicaban algunas versiones. “No, es ridículo eso, no me parece que sea algo inteligente de hacer. Es un lugar que nació de una manera, tiene un nombre y tiene una identidad que conservar”, subrayó.

En este sentido, también descartó que haya despidos en el CCK: "Ahí es el último lugar donde hay que recortar".

“El CCK no tiene una planta muy grande. Yo ayer estuve reunida con la gente de ATE y esa incertidumbre que me estás planteando la tienen ellos por supuesto pero yo les aseguré y les dije 'mirá acá no se va a echar a nadie', la idea no es ir y remover”, expresó Ambrosio a Urbana Play.

La nueva directora del CCK, que cuenta con la experiencia de haber dirigido el Teatro Argentino de La Plata, manifestó que no se cambiará el nombre del Centro Cultural Kirchner y desde la Libertad Avanza “nadie me dijo acá hay que hacer recortes, al contrario”.

“Es un lugar que hay que mantener el trabajo que se hizo, hay que continuarlo. No hay que decir bueno se termina y empezar todo de nuevo”, describió Ambrosio para luego destacar: “Esto es un trabajo muy bien hecho y todavía tiene que ser desarrollado, asique no está en lo planes y yo no estaría al frente de una situación en que haya que recortar y dejar gente sin laburo. No lo haría”, detalló.

-----------------

Más contenido en Urgente24:

Javier Milei responde al bullying con el arte de la ironía

Leliqs no es bomba pero cuidado con las naftas: +15% (Shell)

Es para Netflix pero 'Pillín' Bracamonte no es Marlon Brando

La playa de Buenos Aires más tranquila para estas vacaciones

Gasoducto Norte: Milei arriesga 7 provincias y Bolivia pone presión