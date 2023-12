Javier Milei responde al bullying con el arte de la ironía

FLYER MILEI.jpg

"La palabra loco acompaña toda la vida a Javier Milei", según aseguró Juan Luis González, autor de la biografía no autorizada del economista que lleva justamente ese título: "El Loco". "Le llega de su padre (...); y en el colegio Cardenal Copello de Villa Devoto sus compañeros no le decían "Javier", sino "el Loco" por los rasgos que ya mostraba, era solitario, no tenía amigos y, además, era bravo", había explicado el periodista de NOTICIAS.