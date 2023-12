Lo cierto es que para acceder a esos fondos se debe cumplir con determinados requisitos: la participación en un programa continuo del FMI con al menos 18 meses restantes, tener una deuda sostenible y contar con una capacidad adecuada de pago. La posibilidad de Argentina de beneficiarse de este fondo dependerá de su cumplimiento con estos requisitos.

Sin ir más lejos, ayer el FMI le hizo saber a Milei que quiere un "plan de estabilización fuerte, creíble y con apoyo político para atacar efectivamente los desafíos estructurales del país".

Es que Sergio Massa, en su gestión, presentó un plan al FMI pero ahora Milei deberá presentar el suyo. Y en este punto es que el Presidente electo quiere que Leonardo Marcud sea el delegado ante el Fondo, ya que fue él quien realizó toda la negociación con el organismo internacional.

El mayor problema que parece tener Milei se refiere a las 2das. líneas, en especial en áreas técnicas. De ahí el pedido de permanencia, al menos por un tiempo, de algunos colaboradores de Sergio Massa.

Cabe destacar que ya son varios los funcionarios actuales que continuarán durante el gobierno de Milei. En lo que respecta al área de Economía, entre todos los funcionarios de la Administración Massa que Javier Milei pidió que sigan en su gestión se encuentra Raúl Enrique Rigo, el secretario de Hacienda de dicho ministerio.

No es un dato menor: una Administración entrante, que promete hacer foco en 'la motosierra' aplicada al gasto público, deja como como jefe de la Hacienda estatal a quien fue el jefe del área en la Administración saliente.

En tanto, hay otra especie de zona de disputa alrededor del massista Guillermo Michel, a quien Milei también querría sostener durante su gestión. Las versiones indican que Michel no está interesado en continuar en la Aduana y se lo mencionaba como posibilidad para dirigir la AFIP. De todos modos, esta continuidad del massista no se termina de confirmar. Pero no resulta casual que el libertario aún no haya confirmado quién dirigirá el organismo recaudador (ya se habló para ese puesto de Santiago Montoya, Marcos Sequeira y Florencia Mizrahi).

--------------------

Más contenido en Urgente24:

Estatua de Néstor Kirchner: "No se sacó del CCK, se la llevó Cristina"

Javier Milei responde al bullying con el arte de la ironía

La playa de Buenos Aires más tranquila para estas vacaciones

La miniserie de suspenso que causa furor en Netflix

Un lugar paradisíaco poco conocido en una isla del Tigre