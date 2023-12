En ese sentido, reafirmó la posición del partido que fundó Elisa Carrió y al que una porción de la política y la sociedad calificó de "tibios" al no definir una postura ante al balotaje e incluso llegar a pedir el voto el blanco o el no ir a votar.

"Yo reafirmo la posición que tuvimos en el balotaje, que no fue entendida por muchos y lo tomaban como tibio, que era la necesidad de preservar la oposición. No podíamos licuar a Juntos por el Cambio con el gobierno de Milei", sentenció.

En esa misma línea, Hernán Reyes reiteró: "El Gobierno de Milei tiene como base de sustentación el panperonismo, y lo que necesitamos es que en la Argentina haya una expresión alternativa a eso, al peronismo".

"El Gobierno de Milei, su base de sustentación es el PJ, no tengo dudas. Por eso, el riesgo de licuar a Juntos por el Cambio dentro del Gobierno, pone en Argentina en riesgo de partido único. Es decir, que el PJ condense tanto oposición como oficialismo, y eso no puede pasar porque no es cierto que la Argentina está expresada de ese modo", sentenció el legislador.

"No hay un cheque en blanco a Milei"

Por otro lado, el legislador de la Ciudad consideró que si bien Javier Milei sacó el 56%, su núcleo duro solo condensa un 30%, por lo que el otro 26% "tiene un acuerdo con él, que es la agenda de cambio y de reforma, pero de ninguna manera es un cheque en blanco para Milei", y en ese sentido reiteró que "Ese 26% no quiere recostarse sobre el PJ, estoy convencido que no".

El argumento de Reyes respecto a esa opinión tiene que ver con los nombramientos que Javier Milei ha realizado en los últimos días sobre cómo estará conformado su equipo de Gobierno. En ese contexto, el dirigente consideró que: "La base de sustentación de muchos de sus ministerios, de sus diputaciones y de sus responsabilidades más importantes, están sobre el peronismo".

Y ejemplificó: "El titular del ANSES, que es la segunda caja después del Tesoro, es la mano derecha de Schiaretti, que no es una persona menor... por otro lado tenés al presidente de la Cámara de Diputados, que es Martín Menem. También sostiene a Daniel Scioli como embajador y a Lavagna como titular del Indec".

En ese sentido, Reyes ironizó sobre el discurso anti política uy anti-casta que hasta hace tres semanas atrás sostenía Javier Milei.

"Él es anti-casta, pero al final lo único que era 'la casta' eran la Coalición Cívica y el radicalismo", disparó. Al tiempo que recordó que el líder de LLA ha tenido expresiones "muy agresivas y de desprecio" para con el radicalismo y con la Coalición Cívica.

Por último, el legislador consideró que le hace bien al país "y hasta te diría que le hace bien a él -por Milei-", es que haya una expresión política "que no esté licuada". Advirtiendo además que el Gobierno de Milei va a tener al frente "a un kirchnerismo con vocación desestabilizante" con el que deberá lidiar.

"Necesitamos que haya una fuerza opositora fundada en historia, trayectoria y valores, y que ponga limites a aquellos que quieran correrse de la democracia o salirse la ley", cerró.