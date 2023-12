Punto por punto: Esta es la herencia que recibirá Javier Milei

Y es que, a lo largo del gobierno de Alberto Fernández, las reservas netas sufrieron una caída significativa, pasando de US$ 13.000 millones a un terreno negativo de US$ -10.400 millones. Este declive se profundizó en el último año, marcado por una mayor intervención en el mercado cambiario y una capacidad reducida para acumular dólares, resultando en la fuga de aproximadamente US$ 20.000 millones de las arcas de la autoridad monetaria.