Riesgo de pobreza al 95%: ¿Cómo lo evitaría Javier Milei?

La primera gran meta de Milei no será solo reducir la inflación, sino, sobre todo, evitar una híperinflación que, según él, está al acecho. En una reunión reciente, advirtió sobre la posibilidad de que la pobreza alcance el 95% si no se controla la inflación.