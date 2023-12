La construcción del relato mileista

Anuncios de Luis Caputo: dólar oficial a $800 y recortes en obra pública, subsidios y pauta oficial

El ajuste tendrá su primer test este 20/12 cuando organizaciones sociales de Izquierda se movilicen. El Gobierno suspendió una reunión que tenía prevista con ellas y, en cambio, propuso un protocolo de acción de las fuerzas federales en cortes de calles, piquetes y bloqueos de empresas. Fue el primer anuncio de relevancia de Patricia Bullrich. Milei le dio oportunidad de sobrevida política a la excandidata presidencial como ministra de Seguridad. Pero antes que medidas en materia de combate del delito la funcionaria presentó un plan contra el conflicto social. Bullrich quiere forzar a los manifestantes a protestar en las veredas, sin cortar la circulación vehicular. Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, calificó esos anuncios como “amenazas” dentro de un “plan de guerra contra los trabajadores”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FPatoBullrich%2Fstatus%2F1735457557056016532&partner=&hide_thread=false EL QUE LAS HACE LAS PAGA pic.twitter.com/ijtfmU3upr — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 15, 2023

A las medidas ya anunciadas le siguen un DNU de desregulación de la economía y el proyecto de la denominada ‘Ley ómnibus’. En ambos casos será necesario construir mayorías parlamentarias que el oficialismo por sí sólo no tiene. No es una tarea imposible. La vicepresidente Victoria Villarruel logró consustanciar una en el Senado con todos los bloques a excepción de Unión por la Patria. Así se pudo votar al libertario Bartolomé Abdala como presidente provisional. También se marginó al peronismo en las comisiones. No obstante, advierten que no se trata de una mayoría inamovible y que se discutirá ley por ley. Muchos legisladores responden a los gobernadores. Milei tendrá un encuentro con los mandatarios el martes en la Casa Rosada. Varios de ellos encaran su propio ajuste, como el de Santiago del Estero y el de San Luis. Incluso, Axel Kicillof, que se planta como principal contradictor de la nueva administración, amaga con la emisión de una moneda propia en la provincia de Buenos Aires. Los gobernadores llegarán a la reunión con reclamos por la reducción de las transferencias discrecionales y la suspensión de obra pública ya licitada. Milei constatará en esa cumbre el ánimo de los gobernadores de acompañar su programa de reformas.

