Gustavo Bordet: La Justicia investiga su patrimonio de $147 millones

"Ante la transcendencia que ha tomado en los distintos medios de prensa la declaración jurada patrimonial presentada por el ex gobernador de esta provincia, contador Gustavo Bordet, y ante la posible comisión de un delito de acción pública es que solicito se inicie una investigación al respecto, disponiendo de su parte las medidas investigativas que correspondan", le exigió D’Ambrós a la Fiscalía.

Ante la denuncia formulada en su contra, Gustavo Bordet descreditó al denunciante y aseguró que buscaban desprestigiarlo. "Llama mucho la atención que a la denuncia la haga un militante activo de Juntos por el Cambio que ha apoyado la sedición policial que dejó tres muertos en Concordia y que reivindica la dictadura militar", dijo Bordet ante la prensa, luego de que comensara la investigación.

image.png

La investigación contra Gustavo Bordet

José Costa, el fiscal coordinador de Concordia, abrió una investigación el 3 de marzo contra Gustavo Bordet porque encontró inconsistencias en la declaración jurada. El funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA) pidió información a distintos organismos del Diputado, su esposa, la diputada provincial Mariel Ávila, y sus dos hijas, Delfina y Florencia Bordet.

El fiscal le pidió información sobre el legislador al Registro de la Propiedad, Registro Automotor, Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Anses, Dirección Nacional de Migraciones y Municipalidad de Concordia, entre otros. “Se pidieron un montón de pruebas, básicamente informes a varias instituciones y registros. Aún no hay imputación porque primero hay que determinar el patrimonio”, explicó Costa a Infobae.

Bordet le dijo a los medios que pedirá que se abra su declaración jurada de 2016 para compararla con la de 2024 y demostrar que durante el tiempo que fue gobernador de Entre Ríos solo compró un terreno e hizo mejoras "en una casa de fin de semana". Pero la Justicia no ivestigará únicamente el tiempo en que el diputado fue gobernador, sino desde que comenzó su carrera como funcionario público.

image.png

La vida política de Bordet en Entre Ríos

Durante la segunda gobernación provincial de Jorge Busti, Gustavo Bordet fue electo concejal de Concordia entre 1995 y 1999. En una entrevista radial, Bordet contó que mientras estaba en el Concejo seguía al frente del estudio contable de su familia,

Luego de su etapa como concejal dio clases de Educación Cívica en algunas escuelas de Concordia, y después entró en el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (lafas) donde trabajó como jefe del Departamento Contable del Casino de Concordia.

En 2005, durante la tercera gobernación de Jorge Busti (2003-2007), Bordet estuvo al frente del Ministerio de Salud y Acción Social. El diputado reemplazó a Graciela Degani, quien renunció luego del escándalo por el vencimiento y posterior quema de cinco toneladas de alimentos que estaban almacenados en un depósito en la zona de los cuarteles en Paraná.

Bordet decidió dar un salto hacia la política grande de Entre Ríos y se postuló para intendente de Concordia, su ciudad natal. El contador ganó las elecciones y gobernó la provincia entre el año 2007 y 2015, y luego fue reelecto en 2011, por lo que gobernó la ciudad hasta 2015. En el año 2012, Gustavo Bordet quedó como presidente del Consejo Departamental del Partido Justicialista de Concordia.

En el año 2015, Gustavo Bordet se presentó y ganó las elecciones para gobernador de la provincia de Entre Ríos por el Frente para la Victoria. Cuatro años más tarde, en las elecciones de 2019, fue reelecto como gobernador. Una vez que el segundo mandato terminó, se presentó a las elecciones de diputado nacional y ganó.

image.png

Las lujosas compras de Gustavo Bordet

Gustavo Bordet compró su primer departamento en Concordia en 1990, cuando era un joven contador que trabajaba en el estudio contable de su familia.

La segunda casa comprada por Bordet en Concordia llegó en el año 2000, dos años después de que se casara con Mariel Ávila (1998), que en ese tiempo trabajaba como maestra en la Escuela Gutiérrez. La propiedad de 357 metros cuadrados era de los abuelos del ex gobernador y se ubica en calle Urquiza al 867. En su declaración jurada, Bordet dijo que esta propiedad tiene un valor fiscal de $2.7 millones, pero según los especialistas consultados por Análisis, una casa de esas dimensiones y ubicada en el centro de la ciudad vale US$100 mil dólares.

El 10 de diciembre de 2007, Gustavo Bordet compró otra casa, el mismo día que asumió como intendente de Concordia. La propiedad se encuentra en calle salta 66, a la vuelta de la de Urquiza y se conecta con esta por el fondo. A esta casa, que tiene 284 metros cuadrados, Bordet la compró con un crédito del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas, del cual sigue pagando la cuota y todavía adeuda 109 mil pesos. El ex gobernador declaró que la casa vale $5,1 millones, pero en realidad su precio ronda los US$ 250 mil.

En 2007, cuando Bordet asumió como intendente, cerró el estudio contable de su familia. Además, este año Mariel Ávila renunció a su trabajo como docente. Pero las renuncias no perjudicaron la economía familiar, que no se achicó y si se agrandó.

Luego, Bordet compró en 2009 un departamento en la ciudad de Paraná y otro en Concordia. Al departamento de Concordia lo compró en julio a través de un fideicomiso que empezó a pagar en 2004. El inmueble se ubica en San Juan 877 y tiene tres habitaciones. El diputado declaró que vale $815 mil, pero las inmobiliarias de la zona dicen que no baja de los US$60 mil.

En septiembre, Bordet compró el departamento de Paraná, que está ubicado en calle Tucumán, en Parque Urquiza, y tiene dos dormitorios. En la declaración, Bordet dice que es dueño del 50% de la propiedad e informó un valor de $466 mil pesos, pero la propiedad tiene un valor de US$100 mil. En 2009, Bordet también compró un Toyota Corolla 0 kilómetro, el único auto que figura en sus declaraciones juradas.

image.png

Antes de terminar su primer mandato como intendente, Bordet compró en noviembre de 2011 su tercer departamento bajo la figura de fideicomiso. En esta ocasión, la propiedad fue de tres habitaciones en calle Catarmarca, Concordia.

También en 2011, el intendente compró un terreno de 5 hectáreas en la zona de avenida Chajari y San Lorenzo, que hoy tiene un valor de hasta US$400 mil. Bordet le compró el terreno a Hugo Mena, uno de los imputados en la causa de los contratos truchos.

En mayo de 2015, antes de terminar su segundo mandato como intendente, y en plena campaña electoral para ser elegido como gobernador de Entre Ríos, Bordet compró un terreno de 350 metros cuadrados en Pronunciamiento, en el departamento de Uruguay.

Por último, Bordet compró dos lotes en Barrio Termal, un lujoso desarrollo inmobiliario de Concordia que cuenta con una perforación termal, tres hoteles y el barrio privado. El primero de los lotes lo compró en septiembre de 2016, tiene 1.225 metros cuadrados y, según su declaración, le costó $200 mil. El segundo lote, de 1.184 metros cuadrados, fue adquirido en diciembre de 2020 por US$12 mil. Actualmente, los lotes tienen un valor en el mercado de US$200 mil dólares.

El ahora diputado nacional compró todo eso con su sueldo de gobernador, que por esos años era de $44 mil mensuales, según su declaración. Además, Bordet declaró que percibía $14 mil mensuales en concepto de alquileres, $7.200 por cesión de derechos y $30 mil por "otros ingresos" que no detalló. En AFIP está inscripto desde 2013 en la categoría C para la actividad de servicios inmobiliarios. Por su parte, Mariel Ávila no declaró bienes e informó ingresos mensuales por $12.300 en agosto de 2016 por su trabajo de docente.

Por último, en la declaración jurada que Bordet presentó para asumir como diputado nacional figura una chacra de 32 hectáreas en Concordia, comprada en 2022, y 107 hectáreas de campo heredadas de su padre, Elvio Bordet, en la localidad de San Ciprian. Finalmente, varios plazos fijos, que en total se aproximan a los $90 millones y $3.5 millones de pesos, cajas de ahorro de distintos bancos, completan su declaración.

image.png

Bordet tiene que explicarle a la Justicia

Según expertos en el tema, las distintas declaraciones que realizó Gustavo Bordet durante su carrera en la función pública son "endebles". Los cruces de datos muestran que el diputado nacional no declaró algunos bienes y que los precios que dijo que pagó por ellos son muy bajos en relación con los valores de mercado.

Además, Bordet tendrá que explicar la compra de una casa en Paraná que realizó u hija mayor, Florencia Bordet. En los registros figura que Florencia pagó US$70 mil dólares que provenían de la venta de un departamento que su padre tenía en la ciudad de Rosario. Ese departamento no aparece en ninguna de las declaraciones juradas disponibles del exmandatario.

"He trabajado toda mi vida con honestidad, con transparencia y lo voy a demostrar. Estoy avanzando con un auditor que contraté para que me certifique toda la evolución patrimonial de mis bienes durante los últimos 10 años para demostrar que no hay ninguna inconsistencia. Será refrendado por el Consejo de Ciencias Económicas y lo voy a presentar espontáneamente porque no tengo nada que ocultar", se defendió Gustavo Bordet.

Ahora, los Tribunales de Concordia continúan con la investigación y se comienza a cruzar los datos con la información que se recolecta. De acuerdo a lo que aparezca, es posible que Gustavo Bordet siendo imputado por la fiscalía.

Más contenido en Urgente24

Becas Progresar y Manuel Belgrano: Cuándo se dan los resultados

AFA/RFEF: Si no podemos comprobar si es gol, cerremos todo

El streaming de noticias tiene nuevo canal: LACA Stream