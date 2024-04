23A, el día después: Javier Milei insiste en desacreditar la Marcha Universitaria

De acuerdo al análisis de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) sobre el presupuesto universitario, considerando la expectativa de inflación para 2024, esta última ampliación implica que el presupuesto asignado al Programa Desarrollo de la Educación Superior (principal programa universitario) equivale a un 71% menos que en 2023. El cálculo de ACIJ surge de considerar una inflación proyectada por el REM para 2024 de 189%, pero usando una inflación promedio interanual, que arroja 265%.

"Vamos a garantizar los fondos para el funcionamiento de las universidades y vamos a auditar cómo se utilizan esos fondos. Porque ese dinero surge del esfuerzo que hacen la mayoría de los argentinos que viven debajo de la línea de la pobreza y no puede ni debe ser utilizado para engordar los bolsillos de algunos que han hecho un negocio de la educación pública", dice otro párrafo del comunicado presidencial.

Es decir, vuelve a sembrar dudas sobre la malversación de los fondos de las universidades e insiste en las auditorías para, nuevamente, correr el foco de la desfinanciación que está llevando a cabo el Gobierno. Quizás el Presidente no sepa que ya se realizan estos controles a través del Congreso y la Auditoría General de la Nación (AGN).

Así lo explicó en las últimas horas el auditor general Juan Manuel Olmos durante una entrevista radial: las auditorías son puestas a consideración, debatidas y aprobadas o rechazadas por la comisión mixta revisora de cuentas del Congreso de la Nación. Ese cuerpo está integrado por legisladores de ambas Cámaras que determinan por mayoría cómo, cuándo, por qué y dónde se hará la revisión de gastos.

De esta manera, tanto la AGN como el Poder Legislativo pueden “determinar cuáles son los aspectos del gasto presupuestario” y cómo se ejecuta cada partida asignada. Y cada auditoría “no solamente revisa el estado contable” de las universidades sino también “el estado de la gestión” de cada una de ellas.

Urgente24 advirtió ayer, a propósito de las primeras reacciones de Javier Milei en redes sociales -compartió un meme que decía 'lágrimas de zurdos', además de retuitear muchísimos comentarios que desacreditaban la protesta, que el Presidente o Santiago Caputo o ambos erraron en su evaluación. No entendieron que la clase media -que es una condición sociocultural y no socioeconómica en la Argentina empobrecida- fue obligada a resignar casi todo pero la #UniversidadPública es la última trinchera que no está dispuesta a abandonar. Allí resistirá, a cualquier precio.

Luego, enfrentarse a la juventud, cuando Milei presume de gozar del apoyo juvenil, es un paso en falso. Pero adjudicarle a la movilización un objetivo político-partidario opositor es mucho peor. A las marchas, en varias localidades argentinas, concurrió una cantidad impresionante de participantes, inédito en la historia de la democracia recuperada. Y todo ocurrió apenas 4 meses y medio de iniciada una Administración con mandato por 48 meses.

¿Javier Milei no captó el "mensaje de su electorado" o sobreactúa?

Esta mañana, el politólogo (UBA) y profesor de la Universidad de Lisboa, Andrés Malamud, analizó el impacto de la marcha federal universitaria y sostuvo que “el electorado de Milei está dando una luz amarilla”, sobre todo por la masividad de las movilizaciones en el interior del país frente al ajuste del gasto público en la educación superior pública.

“Su electorado está dando una luz amarilla, es una señal muy fuerte”, analizó. A la luz del reciente comunicado del Presidente, todo indica que no estaría advirtiendo esta señal de parte de su electorado (o sobreactúa...)

Según Malamud el “fenómeno real ” fue la participación de miles de argentinos en todo el país, incluidos los que votaron a Milei.

“Los porteños no son muy mileístas, salió tercero en la Capital. Pero sí (Milei) arrasó en 16 provincias del interior”, puntualizó. “Fue más importante que todas las plazas del país se hayan llenado. Hay que ver las fotos de Rosario, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Ushuaia y Olavarría, que marcharon de a miles”, agregó.

Desde su punto de vista, la reacción de la ciudadanía en apoyo a las universidades nacionales y la educación pública se debe a “características centrales de la institucionalidad” del país y de “la identidad cultural argentina, que hay que tocar con cuidado”. Por lo tanto, lo que hicieron “los opositores es irrelevante” durante las protestas. “Los votantes de Milei dieron un mensaje de que no se vaya la mano”, resaltó en declaraciones al programa “De Acá en Más” por radio Urbana Play.

“La gente votó a Milei para que arregle la economía, no para que destruya la educación ”, remarcó.

Asimismo, Malamud analizó que “Milei entraba por debajo de la línea de flotación de las universidades nacionales, no por los márgenes ni por las auditorías. Él no está alegando corrupción, sino que vacían el cerebro de las jóvenes generaciones y que construyen argentinos corruptos, que son reproductores de casta ”.

Por lo tanto, cuestionó a los dirigentes de Juntos por el Cambio, partidos aliados y funcionarios que integran el gobierno de Milei que ahora advierten que el problema de las universidades son “las auditorías” o el “ingreso irrestricto”, como la aceptación en la cursada de extranjeros sin aranceles. “Están empezando a buscarle el pelo a la leche para entrarle de costadito a los temas”, dijo.

“Que ahora digan que el problema son las auditorías y el ingreso irrestricto significa que están reculando en chancletas”, insistió.

