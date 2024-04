Marcha Universitaria: Protestas en todo el país contra el ajuste de Milei

Live Blog Post

Marcha en defensa de la universidad pública: Comenzaron las concentraciones

En distintos puntos del país ya comenzaron las concentraciones y movilizaciones en defensa de la universidad pública, que tendrán su epicentro esta tarde en la Ciudad de Buenos Aires con una marcha desde Congreso a Plaza de Mayo.

Pasadas las 11:50, en la Universidad Nacional de Córdoba ya había varios manifestantes concentrados. "Venimos en defensa de la educación pública, gratuita y de calidad. También para marcar el descontento con este Gobierno, porque las políticas que está implementando son contrarias a la voluntad del pueblo. Un pueblo que no tiene educación no puede progresar. Venimos acá por nuestros hijos y por todos los que van a venir", dijo uno de ellos en diálogo con C5N.

marcha en defensa de la universidad pública.jpg

Otro de los puntos con mayor cantidad de manifestantes en el mediodía de este martes es la Plaza Houssay, frente a las facultades de Medicina, de Odontología y de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. "Estamos acá para visibilizar a la sociedad el reclamo. También para concientizar a los alumnos", dijo Tomás Falzone, profesor desde hace 12 años de la cátedra de Biología Celular y Genética de Medicina, en medio de una clase pública en la plaza.

"Es muy desmovilizante pensar que nuestros gobernantes no están viendo la realidad de lo que es la educación pública. Me parece muy desmovilizante pensar que el esfuerzo y motivación que tenemos nosotros por hacer este trabajo no sea considerada, no sea tomada en cuenta. No creo que el financiamiento sea adecuado, y podemos discutir sobre eso, pero aún así esta universidad es de las mejores de Latinoamérica. Me da vergüenza pensar que nuestros dirigentes desmerecen lo que hacemos", expresó el docente.