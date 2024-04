Milei busca el rolleo del swap en medio del ruido en la relación con China

El alineamiento del gobierno libertario con USA, quien vigila las actividades chinas en el mundo, es otro factor de tensión. Recientemente el Presidente homenajeó con honores a la generala Laura Richardson, jefa del Comando Sur y quien tiene por misión ponerle freno al avance chino en la región.

Richardson apuntó a la base de investigación espacial que China instaló en Neuquén entre los gobiernos de Cristina Kirchner y Mauricio Macri por la sospecha de que, en realidad, se desarrollan allí actividades militares.

Desde la Casa Rosada hicieron trascender que habría una "inspección" para constatar qué sucede en la base científica, pero luego lo redujeron a una mera "visita" que se concretó en los últimos días con fines de “evaluar el estado operativo, la seguridad y el cumplimiento de los estándares establecidos para estas infraestructuras”.

Por otro lado, el gobierno chino y el argentino tuvieron un reciente cruce cuando la embajada desmintió al vocero presidencial, Manuel Adorni, quien se había mofado por "cierto atraso" de la llegada de unos camiones que el funcionario había dicho que eran para combatir la epidemia del Covid-19.

La embajada aseguró que se trataba de "información completamente incorrecta".

"Hemos tomado nota de que, el 22 de marzo, el Vocero Presidencial dijo en conferencia de prensa que hay una noticia muy particular de cosas que no dejan de sorprenderles que han llegado, desde la República Popular China, unos 30 camiones y lo interesante es que los camiones son para enfrentar al COVID", explicó la Embajada y sentenció: "No conocemos fuente de información que mencionó, pero es información completamente incorrecta".

Los representantes de China indicaron que "estos camiones son instalaciones logísticas de hospitales móviles de asistencia gratuita de parte del Ministerio de Defensa Nacional de la República Popular China para la Argentina" y que "no tienen nada que ver con los supuestos camiones para enfrentar al COVID que han llegado con cierto atraso".

Además, el coqueteo de los libertarios con Taiwan, en histórico conflicto con China, también suma ruido a la relación.

