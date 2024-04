Universidades públicas: Se recalienta el conflicto, con un duro comunicado

Tras el informe, el secretario de Educación sumó que "es muy importante en este contexto para cuidar a la universidad pública, que las autoridades de las universidades cuiden a los docentes y a los chicos. Cuando te enterás que apagan las luces y en edificios altos prohíben los ascensores porque no van a poder pagar la luz, me parece delicado. Nadie está cortando la luz de ningún edificio universitario. Se está haciendo eso intencionalmente para generar un miedo en gente que votó a Milei para pensar que no hay recursos".