Riesgo libertario el día después del #23A: La 125 de Javier Milei

Heridos en su vanidad, los Kirchner aumentaron la tensión, convencidos de que sus antagonistas no resistirían el vértigo y tendrían temor a la confrontación. Pero ese supuesto no ocurrió, los movilizados lograron el apoyo popular, la escalada fue constante. La subestimación del adversario puede resultar un grave problema para todo gobernante. Los Kirchner no entendieron que, siendo ellos el Poder gobernante, el mero desafío los perjudicaba. El fracaso fue brutal. No fue letal pero sí dramático. Fue la introducción a la derrota electoral 2009.

En la mañana del martes 23/04, el Gobierno libertario dijo creer que sería una marcha con la presencia de Axel Kicillof, Sergio Massa y otros opositores cuando ya tenía información de que sucedería 'algo grande'. De lo contrario no hubiese girado todo el dinero que desembolsó a las universidades el lunes 22/04. Sin embargo, en vez de convocar a un diálogo, o de simular un programa de excelencia educativa, o de sumarse a la reivindicación de la capacitación de la población laboral, decidió desafiarlos a ver cuánta gente movilizaban.

Y sucedió algo peor, luego de la movilización: intentar simular que no fue lo que fue, en promover que sus voceros mediáticos insistieran en que hay corrupción en la asignación del gasto universitario, proclamar que fue una marcha K, e insistir en que no habrá cambios en la 'motosierra' futura. Es como si estuvieran forzando una jornada de lucha Nº2.

No la ve

En el marketing presidencial en redes sociales se popularizaron algunos 'clichés' para defenestar a los críticos. Por ejemplo, la ironía 'Fenómeno Barrial' para aplicar a cada mención positiva de Milei en el exterior, o 'No la ven' para cada estadística a favor. Sin embargo, el riesgo más grave que padece Javier Milei por estas horas que 'No ver' lo inconveniente de mantener esta pulseada.

La universidad pública gratuita es un sinónimo de movilidad social ascendente, que no es una propiedad del peronismo sino de la Argentina en general. En el discurso y acción presidencial puede quedar implícito un relato clasista reaccionario que, inevitablemente, lo desgastará aún en un público que lo respaldaba.

Esta coyuntura no es esquivalente a 'Laica o Libre' (1958), en medio de la 'Batalla del Petróleo' (Arturo Frondizi). La percepción que tiene la mayoría de la opinión pública es que le quieren quitar no sólo un derecho adquirido sino un beneficio tangible que es una oportunidad posible para sí o para futuras generaciones.

Muchos argentinos perciben que está en juego algo más que la educación pública. No importa si esto es verdad. Lo que interesa es que Javier Milei no hizo nada convincente para que la gente opine distinto, y que, además, él pretende poner en duda o desafiar el éxito del 23A. Hacia adelante importa mucho 'el Día Después'. Ubicar en un rol de 'Aquí no pasó nada' es incorrecto. Por supuesto que sucedió algo, y que debe recibir alguna respuesta gubernamental. El 'ninguneo' puede resultar jocoso puertas adentro pero el futuro de Milei se está jugando puertas afuera.

Julio Cobos / Vicky Villarruel

Al menos en la política, la lealtad siempre concluye en la puerta del cementerio. La historia K, repleta de interpretaciones sesgadas o caprichosas, siempre consideró a Julio Cobos un traidor por su voto No Positivo. Sin embargo fue quien evitó la caída del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner porque la situación era tal en aquellas jornadas que existía la alternativa de asalto al gobierno.

¿Acaso hay que recordar que todas las líneas defensivas del empecinado hasta la necedad Néstor Kirchner habían sido rebalsadas? Hugo Moyano y sus camioneros ya habían fracasado en la Ruta del Mercosur. La CGT no quería más movilización porque aumentaba su fractura interna, no sólo por UATRE (el gremio del personal rural). Guillermo Moreno había quedado fuera de juego. La movilización a la Plaza del Congreso con los intendentes del GBA había resultado un fracaso cuando a la gente arrastrada al lugar se la comparaba con la movilización de la Mesa de Enlace en Avenida del Libertador. Y los propios intendentes le habían informado a NK que era la última 'movida' que hacían.

Hay un momento en la historia donde alguien debe actuar en forma correcta en defensa de la institucionalidad y de la cordura.

Insistir en que fue una marcha de la UCR y del PJ para 'voltear a Milei' es una provocación. Urgente24 criticó en tiempo real la organización del palco en Plaza de Mayo pero ese desacierto no devaúa la movilización. Lanzarse a denunciar la supuesta corrupción en la universidad pública es una estupidez porque ¿cuál es el mensaje? Y es importante el mensaje en estas horas: el significante es tan importante como el significado. La Nueva Grieta que está cavando el Presidente no sólo es profunda sino también equivocada porque depende 100% del 'rebote en V' en la economía.

Todos sabemos -no sólo el FMI- cómo se consiguió el supuesto 'equilibrio fiscal', que así como fue ejecutado, es insostenible, y lo corroboró el 23A. La economía, en particular, exige líderes que demuestren prudencia. Los disparatosos (¡existe la palabra!) replicarán la 125.

