Justicia: Guille Cantero incomunicado por dar órdenes a través de su hija

"Se observó la utilización del mecanismo de triangulación de llamadas basado en que, una vez iniciado el llamado, el contacto habilitado une a terceras personas a la comunicación y habilita la interacción de Máximo Ariel Cantero con sujetos excluidos del listado de abonados con quien tiene permitido conversar", sostiene el dictamen enviado este lunes al juez Rodríguez por los fiscales Sebastián Basso y Diego Iglesias.

image.png Guille Cantero triangulaba llamadas con su hija para hablar con otras personas y ordenar delitos de desde la cárcel de Marcos Paz.

La Justicia descubrió que Guille trianguló llamadas a través de su hija muchas veces, hasta que Triana fue detenida por narco el 7/3/2024. Por eso, los fiscales pidieron un aislamiento todavía más severo y el juez federal de Morón, con jurisdicción sobre el penal de Marcos Paz, ordenó que Cantero no pueda hablar con nadie y que solo pueda entrevistarse con su abogado defensor. La medida incluye a su sobrino, Uriel Luciano Cantero (21), también preso en la cárcel de Marcos Paz.

Las escuchas de la Justicia comenzaron en el 2023, cuando Cantero vivía con restricciones, pero todavía no se había puesto en práctica el protocolo para presos de "Alto Riesgo", que impulsó la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y comenzó a funcionar en enero 2024.

Los presos se las ingenian para pasar entrar celulares a las cárceles y esto lo registraron los fiscales en el dictamen: "Nótese que a lo largo del presente trámite valoramos distintas modalidades pergeñadas para el ingreso "intramuros" de dispositivos electrónicos mediante visitas, encomiendas, y en varios casos con connivencia penitenciaria, tales como el uso de termos, pavas y ollas adulteradas, 'ranas', mujeres embarazadas o que simulan estarlo, para sortear el control por rayos X".

Esta situación quedó bien explicada en comunicación entre Guille Cantero y "Gorda Sola", uno de los contactos que tenía permitido, donde agregaron a la conversación a un hombre apodado "El Bigote". Los fiscales rescataron el siguiente mensaje de esta comunicación:

De El Bigote a Guille Cantero: “Le dije que me avise, si quiere que me avise, le puedo fabricar algo que le puedan dejar entrar, que me avise. Tengo un amigo que me fabrica cualquier cosa, un horno, lo que ustedes quieran. En un sartén, en lo que ustedes me digan, no hay problema, le buscamos la vuelta, trabaja con aluminio, hace rosca en lo que ustedes quieran, lo que vos quieras”.

