AFA/RFEF: Si no podemos comprobar si es gol, cerremos todo

Aquí la pelota parece haber entrado.

El caso Madrid-Barcelona

En el Derby español sucedió en el primer tiempo, el encuentro también estaba 1 a 1, y luego de un córner en favor del equipo “Culé”, Lamine Yamal mandó el balón al arco “Merengue” donde Andriy Lunin parece haberla sacado de adentro a primera vista. Pero luego de ver la jugada desde varias cámaras la duda está instalada, desde algunos ángulos parece haber entrado y desde otros no.

Infelizmente, #LaLiga não possui a tecnologia da linha do gol. Tebas retirou-a no início da temporada.



El caso italiano

Este lunes 22 de abril jugaban Roma vs Bologna por la fecha 33 de la Serie “A”. Sobre los 45 minutos del primer tiempo llega una jugada dudosa en favor de Bologna que ya ganaba 1 a 0, la pelota no se llega a ver si entra o no. ¿Qué hizo el árbitro? Cobró gol, ¿Por qué? Porque llevaba un reloj en su muñeca (DAG) que le indicó que el balón había cruzado la línea de gol.

Luego de estos dos casos, uno en el primer mundo (económicamente hablando) y otro en el tercero, y que ambos poseen la tecnología VAR y no el reloj, uno se cuestiona, ¿Porque si en la Premier League tienen el sistema reloj-chip hace más de 10 años, países de la elite del futbol como Argentina (último campeón del mundo) y España no lo utilizan? La respuesta no la tenemos, ya que ambos países están utilizando una tecnología equivocada para resolver una situación, es como si usáramos un tenedor para querer ajustar un tornillo, no vamos a poder cumplir con el objetivo. Entonces el VAR se debe usar para todo tipo de jugadas dudosas, (offside, mano, penal, expulsión, etc., etc.,) pero no para saber si la pelota entró o no, porque está comprobado que por lo sucedido este fin de semana ese sistema no sirve para eso.

Entonces, dirigentes de AFA y de RFEF es hora de copiar a la Premier y utilizar la tecnología correcta, en este caso el reloj con la pelota con chip, porque si no podemos aclarar si el objetivo del juego (el gol) se cumplió o no, entonces estamos perdidos, y debemos cerrar todo.

