Llora FC Barcelona: No descarta repetir el Clásico contra Real Madrid

Explosivo Joan Laporta

El presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, hizo público este lunes 22 de abril un comunicado que lleva su firma y que apunta difrectamente contra la Federación Española de Fútbol y también contra el arbitraje al mando del clásico de la discordia.

"Desde el Fútbol Club Barcelona requeriremos de una manera inmediata al Comité Técnico de Árbitros (CTA) y a la FEF para que nos faciliten todas las imágenes y audios que generó la jugada (del gol fantasma de Lamine Yamal). Si una vez analizada la documentación, el club entiende que hubo un error en la apreciación de la jugada, que es lo que pensamos, pondremos en marcha las medidas oportunas que sean necesarias para revertir la situación sin descartar, evidentemente, las situaciones judiciales que hagan falta. En caso de confirmarse que fue un gol legal como pensaremos, iremos más allá y pediremos la repetición del partido tal y como pasó en un partido de árbitro europeo por error del VAR.

Como presidente del Barça quiero transmitir la insatisfacción que produce que, un día después de uno de los partidos más importantes del calendario mundial, una herramienta como es el VAR nos esté marcando la agenda. Nunca he sido uno de los defensores del VAR porque le quita espontaneidad al juego. Pero, ya que lo tenemos, sí estoy a favor de que se utilice para evitar errores que den lugar a decisiones injustas".

"Somos una competición seguida por millones de seguidores, pero no por eso podemos quedar al margen de la crítica cuando la utilización del VAR infravalora la competición. Entendemos la dificultad del trabajo arbitral pero precisamente por eso el VAR es una herramienta que debe servir para tener una competición más justa y no al revés. Ayer hubo diversas jugadas discutibles pero entre todas hay una que resulta capital y que puede resultar clave en el resultado final del partido. Desde el club queremos tener la seguridad de lo que pasó", explicó el mandatario barcelonista.

Embed El presidente @JoanLaportaFCB: “Hay herramientas como el VAR que deben ayudar a tener una competición más justa y no al revés" pic.twitter.com/qdmav3BP3e — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 22, 2024

