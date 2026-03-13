Durante años, el debate arbitral en LaLiga estuvo marcado por acusaciones cruzadas entre los dos gigantes del fútbol español. De los apodos como “Penaldo”, las sospechas de ayudas arbitrales y, más recientemente, el impacto del caso Negreira, llega ahora un dato que vuelve a sacudir la discusión: los números de penaltis del Real Madrid en la era VAR.
DATO MATA RELATO
Llora el Barcelona: los números del Real Madrid en la era VAR que reabren el debate arbitral
En medio del debate arbitral tras el caso Negreira, los datos de la era VAR muestran una clara diferencia de penaltis entre Real Madrid y Barcelona.
El escándalo que involucra al FC Barcelona, a la RFEF (Real Federación Española de Fútbol) y al Comité Técnico de Árbitros sigue siendo el episodio más grave que afronta el fútbol español en décadas y todavía no tiene una resolución definitiva. Sin embargo, el foco permanente sobre ese caso muchas veces deja en segundo plano otro elemento clave del debate: los datos recientes del arbitraje desde la llegada del videoarbitraje.
Hace apenas unos días fue Joan Laporta quien volvió a referirse al tema, recordando que varios presidentes del Comité Técnico de Árbitros tuvieron vínculos históricos con el Real Madrid antes o durante sus cargos. Ahora, un nuevo dato vuelve a agitar la discusión: el balance de penaltis desde la implementación del VAR en LaLiga, una estadística que reabre preguntas incómodas y demuestra que, en el fútbol español, el relato arbitral sigue lejos de cerrarse.
El ranking de penaltis en la era VAR de LaLiga
La estadística que volvió a agitar el debate en redes sociales surgió de un lugar inesperado. Fue el streamer y youtuber catalán “Perita Culé”, conocido dentro del ambiente barcelonista, quien publicó el ranking de penaltis en LaLiga desde la implementación del VAR hasta mediados del mes pasado. El dato no tardó en viralizarse y generó miles de reacciones, tanto entre aficionados del Barcelona como entre seguidores del Real Madrid, reavivando sospechas, reproches y viejas discusiones arbitrales.
Los números son contundentes. Desde su implementación en 2018, el Real Madrid lidera con claridad el saldo positivo de penaltis en la era VAR. El conjunto blanco acumula 89 penaltis a favor y 32 en contra, lo que deja una diferencia de +57, una cifra muy por encima del resto de los equipos del campeonato.
Muy por detrás aparece la Real Sociedad, con 41 penaltis a favor y 39 en contra, lo que deja un saldo de +2. El FC Barcelona, por su parte, registra 43 penaltis a favor y 36 en contra, con una diferencia de +7.
El resto del ranking muestra cifras mucho más equilibradas o incluso negativas. Real Betis suma 39 penaltis a favor y 43 en contra (-4), mientras que Getafe acumula 35 a favor y 45 en contra (-10). Más atrás aparecen Villarreal, con 40 a favor y 51 en contra (-11), y Sevilla, con 37 a favor y 49 en contra (-12).
La lista continúa con Valencia, Atlético de Madrid y Alavés, completando el grupo de los diez clubes que más penaltis han protagonizado desde la llegada del videoarbitraje al fútbol español.
El caso Negreira y el origen del mayor escándalo arbitral del fútbol español
El debate arbitral en el fútbol español no puede entenderse sin mencionar el caso Negreira, el escándalo que sacudió a LaLiga y a la estructura arbitral en los últimos años. La investigación salió a la luz en 2023, cuando la Fiscalía española detectó pagos millonarios del FC Barcelona a empresas vinculadas a José María Enríquez Negreira, quien durante casi dos décadas fue vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA).
Según la documentación revelada durante la investigación, el club azulgrana habría abonado más de siete millones de euros entre 2001 y 2018 a sociedades vinculadas al exdirigente arbitral. Desde el Barcelona sostienen que esos pagos correspondían a informes técnicos y asesoramiento arbitral, mientras que la Fiscalía investiga si pudieron existir delitos de corrupción deportiva o administración desleal.
El caso abrió un terremoto institucional dentro del fútbol español. La Real Federación Española de Fútbol, el CTA y LaLiga quedaron bajo presión mientras avanzaban las investigaciones judiciales y deportivas, en lo que muchos analistas consideran el mayor escándalo arbitral que haya afrontado el campeonato español.
Más allá del proceso judicial, que aún no tiene una resolución definitiva, el caso dejó una huella profunda en el debate público. Desde entonces, cada polémica arbitral o estadística vinculada al VAR reaviva las discusiones entre aficionados y analistas sobre la influencia del arbitraje en los resultados de los grandes clubes.
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