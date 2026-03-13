Llora el Barcelona: los números del Real Madrid en la era VAR que reabren el debate arbitral

Muy por detrás aparece la Real Sociedad, con 41 penaltis a favor y 39 en contra, lo que deja un saldo de +2. El FC Barcelona, por su parte, registra 43 penaltis a favor y 36 en contra, con una diferencia de +7.

El resto del ranking muestra cifras mucho más equilibradas o incluso negativas. Real Betis suma 39 penaltis a favor y 43 en contra (-4), mientras que Getafe acumula 35 a favor y 45 en contra (-10). Más atrás aparecen Villarreal, con 40 a favor y 51 en contra (-11), y Sevilla, con 37 a favor y 49 en contra (-12).

La lista continúa con Valencia, Atlético de Madrid y Alavés, completando el grupo de los diez clubes que más penaltis han protagonizado desde la llegada del videoarbitraje al fútbol español.

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El caso Negreira y el origen del mayor escándalo arbitral del fútbol español

El debate arbitral en el fútbol español no puede entenderse sin mencionar el caso Negreira, el escándalo que sacudió a LaLiga y a la estructura arbitral en los últimos años. La investigación salió a la luz en 2023, cuando la Fiscalía española detectó pagos millonarios del FC Barcelona a empresas vinculadas a José María Enríquez Negreira, quien durante casi dos décadas fue vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA).

Según la documentación revelada durante la investigación, el club azulgrana habría abonado más de siete millones de euros entre 2001 y 2018 a sociedades vinculadas al exdirigente arbitral. Desde el Barcelona sostienen que esos pagos correspondían a informes técnicos y asesoramiento arbitral, mientras que la Fiscalía investiga si pudieron existir delitos de corrupción deportiva o administración desleal.

El caso abrió un terremoto institucional dentro del fútbol español. La Real Federación Española de Fútbol, el CTA y LaLiga quedaron bajo presión mientras avanzaban las investigaciones judiciales y deportivas, en lo que muchos analistas consideran el mayor escándalo arbitral que haya afrontado el campeonato español.

Más allá del proceso judicial, que aún no tiene una resolución definitiva, el caso dejó una huella profunda en el debate público. Desde entonces, cada polémica arbitral o estadística vinculada al VAR reaviva las discusiones entre aficionados y analistas sobre la influencia del arbitraje en los resultados de los grandes clubes.

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