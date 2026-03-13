Finalissima: los dos debutantes de España que pueden salvar a Luis de la Fuente

Mikel Merino vs Manchester United La lesión de Mikel Merino, una fractura por estrés poco habitual en el pie, obligó al técnico a buscar nuevas alternativas en la convocatoria para la Finalissima. BEN STANSALL / AFP

A ese escenario se suman otros casos que siguen siendo monitoreados de cerca. Rodri recién empieza a recuperar ritmo competitivo tras una larga inactividad, mientras que Dani Carvajal, uno de los posibles citados, todavía trabaja para volver a su mejor nivel físico después de varios problemas en la rodilla que lo mantuvieron alejado de la Selección durante meses.

En paralelo, algunos nombres empiezan a regresar, aunque todavía con cautela. Pedri volvió a sumar minutos con el FC Barcelona tras sus últimas molestias musculares, mientras que Nico Williams también reapareció con el Athletic Club pese a continuar arrastrando la pubalgia que lo viene condicionando desde hace semanas.

En ese contexto, con jugadores que recién regresan, otros todavía entre algodones y algunas bajas confirmadas, Luis de la Fuente comenzó a ampliar el radar de la convocatoria. Y es ahí donde aparecen dos nombres inesperados que podrían tener su primera oportunidad con la absoluta.

Los debutantes que aparecen en la prelista de Luis de la Fuente

Dentro de los nombres que comenzaron a filtrarse en la prelista de Luis de la Fuente aparecen varios futbolistas que ya venían orbitando el entorno de la selección. Entre ellos figuran Dani Carvajal, que busca recuperar protagonismo tras sus problemas físicos, y Dean Huijsen, uno de los jóvenes defensores con mayor proyección del fútbol español y seguido de cerca por el cuerpo técnico de la Roja.

Sin embargo, las miradas se posan especialmente sobre dos posibles debutantes. El primero es Álvaro Carreras, lateral izquierdo que viene consolidándose en el fútbol europeo y que aparece como una alternativa para ampliar las variantes defensivas del equipo. Su convocatoria llega en un momento en el que España busca refrescar algunas posiciones, aunque en ese sector Marc Cucurella mantiene un gran nivel y parte como titular indiscutido.

El segundo nombre apunta directamente a uno de los debates más persistentes alrededor de la selección en los últimos años: la falta de un delantero centro claro. Allí aparece Gonzalo García, un nueve de perfil clásico que podría ofrecer una solución distinta al funcionamiento ofensivo del equipo.

Real Madrid - Gonzalo García - Tigre Gonzalo García, el delantero que aparece en la prelista de Luis de la Fuente y que podría darle a España el nueve de referencia que viene buscando en los últimos años. FOTO: (X/REDES@realmadrid)/NA

Tras la Eurocopa, la posición quedó marcada por las dudas en torno a Álvaro Morata, cada vez con menos continuidad dentro del proyecto de De la Fuente. En ese contexto, Mikel Oyarzabal terminó ocupando ese rol en varios partidos recientes, funcionando más como un falso nueve dentro del esquema que como una referencia natural en el área.

La aparición de Gonzalo cambia ese panorama. Con perfil de delantero de área, presencia física y capacidad para fijar centrales, el atacante encaja de manera más natural en el 4-3-3 que utiliza España, un sistema que suele generar volumen de juego y control del balón pero que muchas veces carece de una referencia clara en los últimos metros.

Además, el contexto del equipo también empuja en esa dirección. Con Mikel Merino todavía fuera por lesión y varios jugadores llegando al parón con cargas físicas importantes, la estructura ofensiva necesita mayor peso dentro del área. En ese tablero, la posible irrupción de Gonzalo aparece como una alternativa lógica: un nueve de raza que podría devolverle profundidad y presencia ofensiva a una selección que llevaba tiempo buscando un dueño claro para esa posición.

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