"Javier Milei subestimó a la inmensa multitud de estudiantes y familias que se movilizaron"

plaza de mayo.jpg Movilización histórica y fallida respuesta de Javier Milei

"Durante el acto, no me di cuenta de la magnitud de la movilización"

"Estoy emocionada, en el palco no me di cuenta de la magnitud durante el acto. En Rio Cuarto, mi ciudad, se juntaron 10 mil personas y fue histórico. Pero, cuando vi el volumen en fotos y por televisión no lo podía creer. Quisimos ordenar todas las columnas por Avenida de Mayo pero quedamos desbordados, todo se desmadró" añadió Piera Fernández.

La titular de FUA explicó los pormenores de la organización previa.

"Buscamos en todo momento que ninguna agrupación partidaria se pusiera delante de la comunidad universitaria. Hubo cientos de miles de auto convocados. Los protagonistas en la marcha no fueron los políticos. Pero, bienvenidos sean todos los que nos acompañaron.

Por último, recordó que la FUA siempre cuestionó a cada gobierno de turno.

"Tenemos la tranquilidad de la coherencia histórica de la Federación Universitaria Argentina. Siempre denunciamos todos y cada uno de los ajustes en la educación".