Maratón de comisiones: Arranca el 2do intento de Milei para aprobar su plan de Gobierno

16.00: Presupuesto - Dictamen de Paquete Fiscal

En concreto, los legisladores se reunirán un plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales para dictaminar el proyecto de la Ley Bases, y posteriormente a las 16 horas pasarán a analizar el paquete fiscal que envió Milei al Congreso y que está dividido en ocho secciones, entre ellos: blanqueo de capitales, moratoria y el regreso del Impuesto a las Ganancias.

De todos modos, la tensión entre el oficialismo y la oposición dialoguista sigue latente, y no por casualidad el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto le advirtió al Gobierno que no incluya "temas no acordados" en el dictamen, ya que amenaza con que él y su bloque, Hacemos Coalición Federal "no van a votarlo", advirtiéndole que ellos "no son amateur".

Pichetto presiona al Gobierno

Más temprano, y tal como informó Urgente24, los ánimos se tensaron en una reunión en el despacho del presidente de la Cámara, Martín Menem, con los bloques dialoguistas convocada para acercar posiciones de cara a la pretendida firma de un dictamen de comisión este jueves.

La discusión circuló alrededor del capítulo laboral del proyecto de ley. El radicalismo y el bloque de Pichetto entraron en tironeos sobre incluir o no la reforma en el texto de la 'Ley Ómnibus'.

Mientras tanto, el radicalismo pone como condición que se incorpore su propuesta como condición para acompañar el proyecto.

Pichetto, en tanto, anticipó que no votará el articulado que el Gobierno le envió el domingo por la noche. Además exige que la reforma laboral se vote en un proyecto separado.