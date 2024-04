Por la reforma laboral, la 'Ley Ómnibus' entró otra vez en zona de riesgo

Los referentes del PRO presentes en la reunión también se levantaron de la mesa con la advertencia al Gobierno de que ordene la situación.

"Recién hubo una reunión para continuar con el tratamiento de la ley bases entre el Ejecutivo y los bloques dialoguistas en la cual no se llegó a ningún acuerdo", aseguraron desde la bancada que conduce Cristian Ritondo, según Cronista.com. Aclararon que "el principal punto de controversia es la reforma laboral".

"Cuando tengan acuerdo con los radicales y Pichetto nos llaman", cita por su parte La Política Online a los emisarios macristas.

“El Gobierno debe arreglar esta situación interna y con los demás bloques. El Pro no puede seguir apoyando al Gobierno si ni los propios diputados libertarios ni el presidente de la Cámara están sentados en la mesa de negociación. No podemos ayudar si ellos no escuchan y negocian con el radicalismo”, trascendió desde el despacho de Ritondo, lo cual prende una luz amarilla en cuanto a la actitud colaboracionista del bloque que responde a Mauricio Macri.

Más contenido de Urgente24

#23A, el día después: Milei insiste en desacreditar la Marcha Universitaria

"Tres empanadas...": Las facultades delegadas con las que se conforma Milei

Pedro Sánchez analiza su renuncia tras el 'caso Koldo' que salpica a su esposa

El Gobierno aumentará otra vez la Tarjeta Alimentar: A cuánto se va