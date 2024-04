Atilra le ganó a Lácteos Vidal en la Justicia

Con el fallo de la Justicia, el medio Bichos de Ciudad indicó que el problema está "en que la pyme láctea había contratado a otra mano de obra para reemplazar a la que expulsó (con o sin causa, como se discute)". Por este motivo, el abogado laboral de la empresa, Eduardo Darriba, evalúa el próximo paso a seguir.

image.png Alejandra Bada Vázquez con los empleados de Láctos Vidal. Foto: Radio Rivadavia

La palabra de la dueña de Lácteos Vidal

Alejandra Bada Vásquez es una activa miembro de la agrupación de pymes, emprendedores y productores (PEP) que impulsan la reforma laboral y sindical del presidente Javier Milei. “Siento lástima porque evidentemente no saben lo que es mantener viva a una empresa, no saben lo que cuesta producir, lo que cuesta seguir adelante, conseguir clientes, producir, tratar de exportar, tratar de crecer”, le dijo Bada Vázquez a Clarín Rural.

“Con estos fallos le pegan en la cabeza a los que tiramos del carro, a los que pagamos impuestos, a los que intentamos agrandar la plantilla y dar más trabajo, a los que tratamos de sacar una nueva línea de producción, a los que apostamos al país”, agregó la empresaria.

"Sé que Atilra está ensañado con nosotros porque no nos pudieron fundir, porque no cedimos a la extorsión del bloqueo. Cuando me secuestraron la fábrica nosotros no cedimos a la extorsión, entonces se quieren vengar porque no lograron hacer la cooperativa para los vagos. Los empleados y nosotros, la familia, liberarnos de la mafia sindical de Atilra a Lácteos Vidal, y entiendo que al final del camino va a haber justicia. Tenemos la conciencia tranquila, tanto la familia como los que siguieron trabajando, como los empleados nuevos. Estamos trabajando bien. Confío en que al final del camino va a haber justicia”, concluyó Bada Vázquez.

