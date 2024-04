Gisela Scaglia no sabe a dónde apuntar: Amparo y críticas a los ajustes de Milei

"Creo que entre las tres podemos hacer mucha más fuerza cuando se trata de defender los intereses de nuestra provincia. Pero también porque es una forma de diálogo mucho más potente con el gobierno nacional. Acá estamos tres provincias que queremos aportar, que creemos lo mismo en términos de lo que la Argentina necesita y queremos ser partícipes y no enemigas de la Argentina que viene", respondió.

Asimismo, destacó que será "un buen marco para que el gobierno nacional pueda tomar contacto de lo que realmente somos".

Sobre esa línea, revalorizó el concepto de federalismo, específicamente en este momento de discordia bajo argumentaciones, aunque lo separó al gobierno nacional (por lo menos ahí). "Creo que hoy la Argentina está mal y acá las responsabilidades son de los que gobernaron en los últimos años. No le asigno la responsabilidad directa a Milei, que entiendo que está pagando un costo de un ajuste que lamentablemente hay que hacer", manifestó.

A partir de eso, subrayó: "Creo que si Milei tiene apoyo grande es también porque en las provincias estamos haciendo los máximos esfuerzos para que no se sienta tanto el golpe. Y hablo de lo que estamos poniendo en materia de salud pública, lo que estamos triplicando en inversión social y ayuda a comedores y merenderos; la infraestructura vial que estamos poniendo desde la provincia y lo que hacemos en seguridad".

Recortes desde Nación

Por otro lado, Scaglia referenció sobre los recursos y los recortes que hubo a partir de la asunción de Milei. Uno de ellos es la obra pública, que Santa Fe viene padeciendo ante la falta de respuestas. En base a eso, la vicegobernadora santafesina contó el alto impacto que tiene en la provincia y en ese tema sí criticó.

"Nos impacta de lleno, pero también ha significado que hiciéramos esfuerzos muy grandes para cubrir lo que se puede cubrir, porque hay una parte que no se puede hacer", dijo y contó que "Hoy la provincia no puede pagar el FONID".

Luego, sostuvo: "levantamos la voz por lo de la Caja de Jubilaciones, porque entendemos que ahí hay recursos que la provincia nunca podría pagar si lo tuviera que hacer porque son 10 mil millones al mes. Todo en el marco de una apuesta del gobierno nacional al déficit cero y que impacta sobre provincias como la nuestra, que es acreedora de la Nación, no deudora: nosotros no le debemos plata al gobierno nacional, sino que el gobierno nacional nos debe a nosotros".

"Nos hace daño este recorte porque nos parece injusto en términos de lo que aportamos y ya a esta altura no tenemos un reclamo directo sobre fondos; decimos que de lo que es responsabilidad de la Nación, se haga cargo. Lo digo en el mejor de los sentidos, porque creemos que la Nación tiene responsabilidad sobre las rutas nacionales y no se las puede dejar abandonadas. Si bien la cuestión fiscal es importante, abandonar por 4 años toda obra pública nacional es dejar una deuda en infraestructura tan difícil como la deuda fiscal, si uno quiere insertarse al mundo. Porque para ser más productivo hay que tener infraestructura", subrayó.

image.png Uno de los mayores impactos fue el freno de la obra pública.

Ley de Bases

Para finalizar, respondió sobre la presencia del ministro del Interior, Guillermo Francos dentro del acto en Paraná, y su interés para recopilar ventajas sobre el próximo debate de la Ley de Bases.

"Francos tiene mucho diálogo con nosotros; eso no se cortó nunca. Creemos que esta Ley de Bases, así como está planteada, puede tener consenso. Pero siempre dijimos que los votos están en el Congreso, no responden directamente a los gobernadores como a veces imagina el gobierno nacional. Por lo menos en Santa Fe no es así; creo en la independencia de los diputados y los partidos políticos a los que representan", indicó.

"Con el gobernador Maximiliano Pullaro, en nuestro frente electoral Unidos, que es amplio, somos muy cautelosos de la decisión de partidos políticos que a lo mejor no piensan de la misma manera pero no dejan de ser parte importante de nuestro frente electoral. En eso el gobierno nacional tiene que entender que cuando la gente elige diputados, no le dice al gobernador "te pongo legisladores tuyos". Y frente a las posiciones de los partidos políticos de Unidos, no creo que todos estemos en la misma posición", concluyó.

