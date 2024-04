Obra pública: Santa Fe aprieta y busca negociar con Nación

Para contextualizar, Enrico citó las obras en la cascada del Saladillo como uno de los trabajos que podrían tratarse en esa especie de intercambio con el gobierno nacional y desde Santa Fe manifestaron que es fundamental por lo que remarcaron que "si el gobierno nacional no la va a hacer, el provincial lo hará. No podemos esperar" y continuó: "Eso generó que Nación aceptara hacer una parte de la obra".

Pese a las valoraciones, el funcionario santafesino contó que "esto siempre se dio en el ámbito del diálogo", por lo que aún no hay nada confirmado. "Eso fue lo que se habló con el secretario de Obras Públicas, pero hasta que no vea un convenio firmado no lo podemos dar por hecho o cierto", remarcó.

image.png La obra del Saladillo es clave, porque prevé el reacondicionamiento del puente Molino Blanco, que vincula las localidades de Rosario y Villa Gobernador Gálvez.

Estado de las rutas y siniestros viales

Por otro lado, Enrico hizo hincapié en las tareas de mantenimiento que deberían realizarse en las rutas nacionales que cruzan la provincia de Santa Fe.

A partir de eso, es importante mencionar que un informe oficial de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, reveló que dentro de Santa Fe se registran actualmente más de 10.000 personas lesionadas por siniestros viales, de las cuales 1.300 resultan con traumatismos graves.

En este sentido, está comprobado que aproximadamente el 10% resulta con alguna secuela grave de traumatismo craneoencefálico, lesiones medulares o diversas amputaciones que dificultan su desenvolvimiento normal. Por cada fallecido registrado, otras 3 personas resultan con alguna secuela grave o moderada.

image.png

Si bien en esos episodios no todo tiene que ver con las rutas, el estado puede influir en estos datos arrojados.

Sobre este tema, Enrico aprovechó a resaltar su exigencia. "En Santa Fe hay 2800 kilómetros de rutas nacionales. La 11, la 34, 33, la 9, la Circunvalación de Rosario y la Circunvalación de Santa Fe. Sobre esa esta cuestión estamos reclamando, porque no se trata de obras públicas, es el mantenimiento vial, que es obligación del Estado nacional para evitar que la gente tenga accidentes. También hay que decir que la prevención del conductor es la principal medida para evitar un accidente", cerró.

