Rosario, el Sindicato de la Carne y la mafia de por medio

No obstante, la saga de violencia al sector de la carne, arrancó el pasado 3 de abril con un ataque contra el Sindicato. En ese entonces, el secretario general del gremio, José Fantini, descartó una interna gremial confirmando un suceso similar, casi en concordancia, contra Paladini. Por lo cual, es el sexto caso en 10 días y ya no agarra de desprevenido, sino que se volvió habitual. A partir de este último acontecimiento, aún no hubo detenciones.