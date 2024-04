Mundial 2030: Domínguez insiste en jugar más de 3 partidos en el continente

Alejandro Domínguez habló con el canal DSPORTS

El canal DSPORTS dialogó de forma exclusiva con el presidente de la entidad que rige el fútbol en Sudamérica, quien dejó varios conceptos interesantes a partir de lo que será el Mundial 2030, en la que dejó abierta la posibilidad de que se jueguen más de tres partidos en el Continente.

“Es un día histórico, pudimos encontrar por fortuna de la vida y porque el fútbol en Sudamérica se juega y se cuida, encontramos el acta original del Mundial 1930. Esa acta es la esencia pura del Mundial como hoy lo conocemos. Ahí se van poniendo qué cantidad de equipos, cuántos jugadores juegan, cómo conformar los grupos. Es un documento histórico, el eslabón perdido. Siempre hubieron supuestos de cómo se originó el Mundial, pero a partir del documento podemos contar exactamente, con detalles, cuál es el origen y como se inició el Mundial del 30’ en Uruguay”, contó el dirigente nacido en Paraguay a partir de la historia de una Copa del Mundo que, en 2030, volverá a disputarse en Sudamérica.

MUNDIAL2030DOMINGUEZINSISTEEMJUGARMASDETRESPARTIDOSENELCONTINENTEFOTO3.jpg El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, le pidió a la UEFA sobre el Mundial 2030 que “juntos debemos llegar a un acuerdo”.

A su vez, y sobre lo que será el histórico certamen que se disputará en tres Continentes (Sudamérica, Europa y África), manifestó: “Estamos en un momento convulsionado, estamos todos muy fraccionados, el mundo está dividido, si no hay guerras hay rumores de guerra. El fútbol, a través de la FIFA, está uniendo 3 continentes y culturas distintas. Esto demuestra que se puede, a pesar de la distancia. La pelota une. A través del acta de hoy demostramos que nos podemos poner de acuerdo y juntarnos a través de lo que nos apasiona, que es el fútbol”.

Alejandro Domínguez: “El Mundial 2030 será único”

Y agregó: “El Mundial del 2030 será único. Nadie nos va a quitar la historia a nosotros. Eso no se compra. El Mundial empezó acá, hoy quedó develado quiénes son los responsables de que se juegue el Mundial como hoy lo conocemos. Eso no tiene precio. Eso es una contribución al fútbol y a la humanidad. Encontrar este libro es una contribución que no tiene manera de cuantificarse”.

Además, comentó: “Lo lindo del fútbol es que nadie tiene la última palabra. Yo pensaba en lo lindo que sería reeditar la final del 30 con Argentina-Uruguay en el Centenario. O, de repente, proponerle a UEFA replicar el tercer y cuarto puesto, el partido entre EE. UU. y Yugoslavia que nunca se terminó de completar. Hoy no existe Yugoslavia que conocíamos, pero con un poco de creatividad se puede jugar ese partido... ¿por qué no un Mundialito, por qué no más partidos en Sudamérica... por qué limitarnos? Hubo procesos. Antes era en Europa o era en Sudamérica. Luego nos dimos cuenta de que era mejor hacerlo juntos”.

En tanto, explicó la forma en la que se disputarían los encuentros en la CONMEBOL: “Para evitar que no haya una suerte de ‘privilegios deportivos’ para algunos, el acuerdo original incluye tres partidos (Uruguay, Argentina y Paraguay), pero eso no nos debería delimitar que, si encontramos otra fórmula, seguir proponiéndolas. Lo importante es que avanzamos. Hay que mantener el respeto y las relaciones. Y juntos llegar a un acuerdo para ver qué más podemos hacer”.

Las sedes y organización del Mundial 2030

Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, lanzó en redes sociales un anuncio inédito. Además, Claudio Tapia se sumó a esta noticia tan esperada por todos. Argentina, Uruguay y Paraguay jugarán los partidos inaugurales en sus países. Luego, el resto de la Copa del Mundo se trasladará a España, Portugal y Marruecos. La final también se jugará allí.

Por otra parte, el Mundial 2030 estará dividido en dos fases: Argentina, Uruguay y Paraguay lo inauguran en sus territorios con un partido cada uno. Además habrá festejos por el centenario. Luego, España; Portugal y Marruecos albergarán el resto del certamen.