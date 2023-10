"Sería muy bueno, desde el punto de vista del desarrollo de la estrategia país alrededor del Mundial, que más allá de que siempre River es la cabecera de la selección en términos de hito, que Córdoba, que Santiago del Estero, que Mendoza o que Rosario Santa Fe, puedan plantear alternativas", dijo más adelante el ministro y candidato presidencial.

En ese sentido, dijo que "el Kempes es un estadio que con un poco de inversión puede ser la casa de un evento así; el Madre de Ciudades es uno de los mejores estadios de la Argentina y de Sudamérica y el Gigante. Necesitan obras, pero hay que pensarlo en un todo, porque no es sólo la cancha, es el afuera, es la ciudad. Tenemos que tener una estrategia País para que sean miles y miles los que visiten la Argentina antes de ese evento, para que la marca argentina además pueda recorrer el mundo, para que podamos mostrar nuestra belleza natural y el talento de nuestra gente".

massa-chiqui-tapia.jpg Fraternal abrazo entre Sergio Massa y el Chiqui Tapia.

"Me viene como sentimiento, orgullo. Tenemos el orgullo enorme de ser argentinos, por el fútbol argentino, que es uno de los símbolos y una de las banderas más importantes que la Argentina tiene a lo largo y a lo ancho del mundo", había comenzado su discurso Sergio Massa.

"Tuve a lo largo de estos años la oportunidad de trabajar, de recorrer, de intercambiar con actores económicos, políticos, financieros de cada rincón del mundo. Y les puedo asegurar que si hay una cosa que nos identifica, construye una marca y nos permite acercar cualquier diferencia que tengamos en cualquier rincón del mundo, es esta camiseta. Es la celeste y blanca, entregada en cualquier actividad. Les aseguro que nos abre cualquier puerta", agregó.

Massa: "Es la demostración de que no somos un país de mierda"

"Me gustaría primero felicitar a la Asociación del Fútbol Argentino. Nosotros simplemente cumplimos con una tarea, que es la de avalar, y le entregamos ahora los avales, a nuestra asociación, a uno de los emblemas que tiene la Argentina a nivel global, que es el fútbol argentino", continuó.

"No quiero dejar pasar que, además de orgullo, me llena cierta satisfacción personal, porque tal como contaba Chiqui, el recorrido fue un recorrido complejo. Por las críticas, por los prejuicios muchas veces, por la mirada facilista muchas otras, pero el fútbol argentino hoy es campeón de América, hoy es campeón del mundo", aseguró Massa.

"Le puedo decir a la Argentina, a partir del trabajo de AFA, del respaldo de Alejandro Domínguez y la Confederación Sudamericana, que en el 2030 gobierne quien gobierne en la Argentina, el Mundial empieza acá en casa, con nuestra selección jugando para los y las argentinas", continuó.

"Yo no quiero dejar de reconocerle a Chiqui y a toda la conducción del fútbol argentino, el trabajo por dejar la bandera argentina bien arriba, el trabajo frente a las críticas, el sostener una línea de fútbol, el sostener una línea de trabajo, el sostener una conducción, en términos del destino del fútbol argentino", destacó luego.

"Sé que, sobre todo al principio del Mundial, fue duro y sé que a veces las críticas duelen, pero los que tenemos la responsabilidad de conducir, de tomar decisiones, tenemos que tener el cuero duro para bancar las críticas y llevar a buen puerto a nuestras instituciones", añadió Massa.

"Simplemente decirte, Chiqui, que por tu historia personal, por tu origen, por donde llevaste hoy al fútbol argentino, felicitaciones, pero sobre todas las cosas, felicitaciones al fútbol argentino por transformarse, tal vez, en la bandera más alta que podemos flamear a lo largo y a lo ancho del mundo", agregó, dirigiéndose a Tapia.

En ese contexto, Sergio Massa lanzó: "decirles que frente a aquellos que dicen que somos un país de mierda, y que hacia adentro plantean todo el tiempo que somos un país de mierda, esto es la demostración de que frente al mundo no somos un país de mierda, y en las cosas que nos destacamos podemos brillar y podemos ocupar un lugar de preponderancia".

massa-mundial-2030.jpg

Mundial 2030: El impacto económico para la Argentina

Al turno de las preguntas de los periodistas, Sergio Massa fue consultado sobre el impacto económico que esto podría tener para la Argentina.

"Chiqui planteaba que esto a la Argentina no sólo no le cuesta plata, sino que además no le significa impacto desde lo impositivo. Lo primero es que les signifique ingresos, los 30 días previos de 20 ciudades con FanFest, con todos los sponsors globales, activando el clima mundialista en la Argentina, el partido inaugural, la televisación, lo que representa para la marca argentina el tener miles de millones de personas mirando a nuestra selección y pudiendo mostrarles nuestros destinos turísticos, nuestro potencial económico, nuestra calidad futbolística, pero sobre todo la calidad humana con la que los argentinos recibimos al mundo, es muy importante. Así que gracias al fútbol argentino por seguir siendo una bandera de la que todos sentimos orgullo", explicó.

"Hoy todavía es muy temprano para medir cuál es el volumen de impacto de cada uno de los visitantes; estamos hablando de 7 años vista. Lo que sí tenemos claro es cómo impacta en términos de nuestra economía cada visitante que se mueve alrededor del mundo del fútbol, en una Copa Libertadores, en una Copa Sudamericana, en una Copa América o en cualquier otra actividad vinculada a competencias internacionales. Nos genera 2130 dólares por ingreso de cada uno de los turistas que ingresan a la Argentina en el destino fútbol, si ese turista solamente hace fútbol", continuó.

"En muchos casos, lo que tenés es una continuidad, producto de que, además, eligen quedarse dos o tres días más y dependiendo cuál es el ámbito o la ciudad donde se desarrolla el evento, tenés un impacto adicional que es el impacto en el turismo adicional. El turismo vinculado al entretenimiento y el deporte es la bandera más importante de la Argentina en ese sentido. Está creciendo a nivel global en términos de producto bruto", añadió el ministro de Economía.

"Para la Argentina tener este tipo de espectáculos, en términos de la industria turística, es un envión fundamental. Cada partido internacional, Copa América de Mujeres, cada evento internacional que tenemos, cada partido, cuando juegan equipos brasileros en la Argentina por la Copa Libertadores, cada equipo paraguayo que viene por la Copa Sudamericana, vos tenés ahí un punto de partida que es el número de ingreso de divisa, pero además de impacto en nuestra economía", agregó.

Construcción de estadios

Respecto de la construcción de estadios, Sergio Massa dijo que "para que quede claro en términos de inversión contra resultado, porque además la provincia de La Pampa, por ejemplo, tiene hecha una propuesta del Estado Nacional de construcción de un estadio con el objetivo de ser sede de este tipo de eventos. Cuando uno mira la inversión que hace el Estado en este tipo de infraestructuras contra el resultado económico en el turismo, en el deporte y el impacto social del deporte en la vida de cada provincia, en la vida de cada ciudad, cuando uno mira el impacto que tiene en términos de capacidad instalada intergeneracional, se construye una vez y queda para realizar una enorme cantidad de eventos, obviamente que la inversión contra la rentabilidad es mínima".

"A partir del trabajo que definamos desde el día 27 de octubre con Paraguay y con Uruguay, que va a definir además cuáles son las ciudades que sean sede de FanFest, cuáles son los sponsors y las actividades mundialistas que empiecen a tener cada una de las ciudades… Avellaneda, por ejemplo, ya ha planteado el tema de cómo instalar la marca mundial 2030 y el proyecto de la ciudad, eso también va a definir las inversiones", explicó Massa.

"Para que se entienda, la realidad no es solamente el día del partido; el día del partido es la conclusión de toda una etapa previa que a la Argentina le genera resultado económico, actividad gastronómica, hotelera, ciudad por ciudad y la definición de las ciudades que tengamos va a ser muy importante. Si tenemos que construir un estadio para garantizar que sea parte del desarrollo de esa política, lo vamos a hacer, porque la inversión contra el resultado es mínima", insistió.

