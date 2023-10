Libertarios, con los tapones de punta contra Esteban Lamothe

En ese sentido, Marcela Pagano dijo que "definir a una persona de desquiciada me parece una falta de respeto, no tiene el mínimo conocimiento de quién es Javier Milei, es una forma peyorativa porque no logran entrarle con críticas técnicas, probablemente porque no le entienden y entran con inventos. Inventan sobre su vida privada y su salud, a estos que eran referentes populares la gente ya no les cree, la verdad queda desnuda delante de ellos mismos”.

Cabe recordar que días atrás, Esteban Lamothe charló con Etchegoyen en Mitre Live y lanzó: “No estoy consumiendo mucho lo de las elecciones y cuando veo imágenes de Milei no me dan ganas de escuchar, tiene un tono un poco violento que no me gusta, entonces me cuesta”.

Acto seguido, el actor pidió que no lo voten en las próximas elecciones presidenciales. “Me parece que no tiene que ganar Milei, no voten a Milei, no lo hagan, nada más, es lo único que le puedo decir al pueblo argentino. Tiene unas formas horribles y es un asco como se maneja, como insulta, ya eso es difícil conectar con alguien tan violento ”, sumó.

“Lo que propone es un disparate total y que es un peligro, al mismo tiempo quiero entender y escuchar a las personas que lo votaron que también están podridas de que hace años que la cosa no va para atrás ni para adelante con los que pasaron. Y en ese contexto aparece Javier Milei, una persona desquiciada que dice que estos no tienen que estar más, ‘yo traigo algo distinto’”, añadió Lamothe.

"Entiendo que hay gente que está desesperada, pero es un peligro votar a un tipo así. Estoy tratando de consumir lo menos que puedo porque la gente está alterada, todo lo político no me interesa”, concluyó

---------------------------------

