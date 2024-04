Brasil: Otra difícil tarea para Diana Mondino antes de China

X se ha visto obligada por decisiones judiciales a bloquear ciertas cuentas populares en Brasil. Hemos informado a esas cuentas que hemos tomado esta medida. No sabemos los motivos por los que se han emitido estas órdenes de bloqueo. No sabemos qué publicaciones supuestamente violan la ley. Se nos prohíbe decir qué tribunal o juez dictó la orden, ni con qué fundamento. Tenemos prohibido decir qué cuentas se ven afectadas. Nos amenazan con multas diarias si no cumplimos X se ha visto obligada por decisiones judiciales a bloquear ciertas cuentas populares en Brasil. Hemos informado a esas cuentas que hemos tomado esta medida. No sabemos los motivos por los que se han emitido estas órdenes de bloqueo. No sabemos qué publicaciones supuestamente violan la ley. Se nos prohíbe decir qué tribunal o juez dictó la orden, ni con qué fundamento. Tenemos prohibido decir qué cuentas se ven afectadas. Nos amenazan con multas diarias si no cumplimos

La publicación de X llegó luego de que el presidente de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, ordenara una investigación sobre Musk por una supuesta "instrumentalización criminal de X".

Según explicó la Justicia, el bloqueo de cuentas tiene que ver con una investigación sobre el asalto a la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia en enero de 2023, cuando miles de partidarios de Jair Bolsonaro asaltaron el Congreso, la Presidencia y el Tribunal Supremo de Brasil, y que habrían estado organizadas por personas que usaron a X como plataforma de comunicación.

En medio de esta disputa, Javier Milei se reunió con el flamante dueño de la red social y, según informó el vocero oficial Manuel Adorni, "el Presidente argentino le ofreció colaboración en el conflicto que mantiene la red social X en Brasil en el marco del conflicto judicial y político en ese país".

Tensión entre Irán e Israel

diana-mondino-5.jpg Afirman que Javier Milei le habría encomendado a Diana Mondina, la tarea de acercar a Lula da Silva a una posición más cercana a la israelí.

De esta manera, la tarea de Diana Mondino, que se produce en medio de la escalada de tensión entre Irán e Israel que amenaza con desatar una guerra total en Medio Oriente, no será sencilla...

Y este último asunto sería abordaría por la canciller en Brasil, según sostienen algunas fuentes "fuera de agenda". Las versiones afirman que Javier Milei le habría encomendado la tarea de acercar a Lula da Silva a una posición más cercana a la israelí y de esa manera garantizar el apoyo de uno de los países fuertes del G20.

Cierto es que la línea de Javier Milei es diferente a la del resto de los países, ya que, desde Chile hasta Uruguay y Paraguay condenaron el hecho pero desde un lugar de mayor neutralidad que el de Argentina que ha decidido un apoyo incondicional.

Argentina intentaría sumar así a Brasil a una condena más explícita al régimen iraní, algo que por el momento parece difícil...

Colombia y Beijing, otros lazos que debe recomponer

Aunque quizás no tanto como su visita especial a Beijing, donde llegará este 27 de abril con una agenda especial y reuniones de alto nivel político del gobierno de China. La decisión de Javier Milei tiene que ver con una cuestión de practicidad económica para traer dólares, continuar con las inversiones chinas y asegurar para la Argentina la extensión de la línea de Swaps con yuanes.

mondinochina.png

"Si bien el presidente Milei mantiene diferencias políticas insalvables con China podemos seguir avanzando en el interés de ambas partes", dijo hace poco un funcionario del gobierno que prepara detalles del viaje de Diana Mondino a Beijing.

Pero antes, tras su paso por Brasil, Diana Mondino viajará este viernes a Colombia donde también tendrá una reunión bilateral, en este caso con el canciller Luis Murillo, para reactivar también los vínculos entre los dos países, tras otra tensión diplomática iniciada por Javier Milei contra su par Gustavo Petro.

"El próximo 19 de abril la canciller argentina Diana Mondino visitará Colombia para cumplir una agenda conjunta con nuestro canciller Luis Murillo, con el fin de renovar los lazos de amistad que nos han unido por más de 200 años. El afecto, el cariño y la hermandad de nuestros pueblos debe ser siempre superior", publicó el embajador de Colombia en Argentina Camilo Romero en redes sociales.

