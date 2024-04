Los drones iraníes se exportan y arman con piezas de EEUU

Y desde octubre de 2023, cuando comenzó la guerra entre Israel y Hamas en Gaza, grupos militantes respaldados por Irán en Siria e Irak han llevado a cabo decenas de incursiones en bases militares estadounidenses.

Las autoridades etíopes utilizan drones producidos con tecnología iraní para reprimir levantamientos.

Tayikistán también coopera con el complejo militar-industrial iraní.

Según el estudioso internacional iraní-estadounidense Vali Nasr, "Irán quiere ser tratado como una potencia mundial, por lo que encuentra rincones y grietas en los que infiltrarse".

Drones iraníes: "Una amenaza a la paz mundial"

Un portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos citado por Bloomberg calificó el desarrollo y la proliferación de drones iraníes como "una amenaza para la paz y la seguridad internacionales".

La fuente aseguró que en marzo de este año, el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, formó una comisión para encontrar formas de resolver la "tarea operativa" de contrarrestar los drones iraníes.

Los temores de Washington están relacionados en gran medida con el incidente del 28 de enero de 2024, cuando un dron atacó la base estadounidense Tower 22 en Jordania. Como resultado del ataque, tres soldados estadounidenses murieron y más de 40 personas resultaron heridas. Irán dijo que no estaba involucrado en el ataque, pero el grupo insurgente Resistencia Islámica en Irak (IRI), que cuenta con el apoyo del gobierno iraní, se atribuyó la responsabilidad del incidente. En abril de 2024, las autoridades del país prometieron vengarse de Israel por un ataque con misiles contra el consulado iraní en Siria.

drones iraníes Irán exhibe sus drones kamikazes.

"Los últimos dos años han sido un período de introducción acelerada de nuevas tácticas y técnicas por parte de Irán en términos del uso de vehículos aéreos no tripulados", dijo Matthew McInnis, un exfuncionario del Pentágono que se desempeñó como representante adjunto del Departamento de Estado de EE. UU. en Irán de 2019 a 2021. "En términos de optimización de la producción de defensa, Irán está por delante de todos los demás países".

Las autoridades iraníes han negado en repetidas ocasiones haber vendido drones a Rusia para la guerra con Ucrania, aunque admitieron que habían transferido una "pequeña cantidad" de drones al ejército ruso incluso antes de la invasión en febrero de 2022. En enero de este año, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Hossein Abdollahian, dijo que su país no era responsable de la producción de otros estados que copiaban los vehículos aéreos no tripulados iraníes. Sin embargo, documentos clasificados obtenidos el año pasado por The Washington Post (y antes de él, por la publicación rusa Protocol, que compartió los resultados de su investigación con Meduza) muestran una cooperación activa entre Rusia e Irán en la organización de la producción de drones en Tartaristán.

Documentos obtenidos por el grupo de hackers Prana Network revelaron que Rusia había acordado con Irán producir 6.000 drones kamikaze Shahed-136 por 1.160 millones de dólares. Para los partidarios del régimen iraní, esta cooperación mutuamente beneficiosa es una confirmación más de la corrección del ayatolá Alí Jamenei, quien ha argumentado durante décadas que las sanciones occidentales solo fortalecen a su país.

"Rusia e Irán están aprendiendo el uno del otro" a usar drones kamikazes.

Según él, el intercambio de experiencias para ambas partes es casi tan importante como el intercambio de tecnologías de producción, dijo Matthew MacInnis.

Como ejemplo de este intercambio, los expertos mencionan la maniobra mediante la cual los drones iraníes de la familia Shahed-101 logran eludir los sistemas de detección estadounidenses durante los ataques a las bases militares estadounidenses en Oriente Medio. En particular, durante el ataque a la base de la Torre 22, el dron iraní siguió la ruta del estadounidense, gracias a lo cual pasó desapercibido para los radares estadounidenses. Según los analistas, fue el ejército ruso en Ucrania el primero en utilizar una maniobra de UAV de este tipo.

La invalidez e ineficacia de las sanciones contra Irán

A pesar de las sanciones, Irán -y sus socios- siguen recibiendo componentes occidentales para los aviones no tripulados

Según los autores de Bloomberg, Irán, incapaz de adquirir abiertamente tecnología occidental debido a las sanciones, depende de piezas de repuesto compradas a revendedores de Asia o a través de empresas fantasma europeas para la producción de drones. El análisis de los restos de los drones Shahed-136 realizado por la Comisión Independiente Anticorrupción de Ucrania mostró que casi todos los componentes del UAV se fabricaron en Estados Unidos y Europa. Los reporteros pudieron establecer que muchas piezas están disponibles para su compra en línea en Hong Kong y otros 11 países asiáticos.

Hasta la fecha, miles de empresas fantasma están cooperando con Irán para producir componentes para vehículos aéreos no tripulados construidos en países occidentales. Desde 2020, Estados Unidos ha presentado cargos contra al menos seis ingenieros y científicos involucrados en la transferencia de tecnología y piezas de repuesto para eludir las sanciones. Los archivos de estos casos dicen que las empresas a través de las cuales Irán lleva a cabo el comercio ilegal tienen su sede en China, los Emiratos Árabes Unidos, Turquía y la UE.

Los expertos, cuya opinión es citada por Bloomberg, creen que los países occidentales pueden tardar entre cinco y 10 años en desarrollar métodos militares efectivos para contrarrestar los drones. Pero Don Pierce, un exfuncionario del Departamento de Comercio de Estados Unidos, dijo que los intentos de "sofocar" la producción de drones de Irán no llegarán a ninguna parte hasta que terceros países, especialmente China, tomen medidas enérgicas contra las empresas involucradas en la reventa de piezas.

