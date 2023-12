Y agregó: "Es decir, qué medida cada uno de los argentinos puede tolerar el dolor de lo que haya que atravesar, lo haya elegido a Milei o no. Lo haya elegido en primera, segunda, tercera instancia o no lo haya elegido nunca. La discusión va a ser esta".

Así las cosas, y partiendo de la base de la tolerancia de la opinión pública al dolor, el especialista consideró que la teoría de "los famosos 100 días" del periodo de gracia, en realidad, es una idea "antojadiza" de algunos.

"Por ejemplo, a Cristina Kirchner el permiso social le duró 6 años durante sus dos presidencias, es decir, en su primer mandato completo y la mitad del segundo; a Mauricio Macri le duró dos años y a Alberto Fernández le duró seis meses... de modo tal que no sabemos durante cuánto tiempo la opinión pública va a tolerar a Javier Milei y el dolor que él tiene que producir", detalló Giacobbe.

Con ese escenario, el especialista consideró que, en definitiva, el rol de la tolerancia al dolor es "lo podría descomponer", refiriéndose a su proyecto de país. "No es el sistema político, no es la conflictividad en la calle que tenga banderas, es decir, la conflictividad en situación de muchedumbre. Sino que lo que está en capacidad de disolver su prestigio, es la opinión pública en situación de masas, es decir, mucha gente en sus casas mirando lo que pasa y sufriendo".

Para Giacobbe, la situación actual es análoga con ir al traumatólogo, es decir, "la mayor parte de este pueblo entendía que tiene que ir al traumatólogo. Parece ser que entiende que son 30 sesiones, parece ser que entiende que duele, eso no quiere decir que lo vaya a tolerar. Eso no quiere decir que vaya a tolerar las 30 sesiones".

"Si lo que propone Javier Milei va más allá de las fronteras del dolor tolerable para los seres humanos, se van a ir bajando de a poquito, se van a ir rompiendo las voluntades; y cuando se rompen las voluntades se rompen también los liderazgos", sentenció.

La imagen y el prestigio de Javier Milei

Por otro lado, Giacobbe fue consultado respecto a la imagen positiva de Javier Milei y como pueden impactar las medidas anunciadas por el ministro Caputo en el Presidente. Su conocida y prestigiosa consultora, Giacobbe & Asociados, aún no midió ese impacto.

"Nosotros estamos empezando a medir dentro de unos días, queremos dejar pasar los anuncios, que la gente los pueda masticar como para ver cómo evolucionan los números. Pero me da la sensación de que son medidas duras, y que muy probablemente esa gente estuviera esperando que el ajuste venga por otro lado", consideró el experto.

A su vez, analizó que hay que esperar cómo va a reaccionar la sociedad de cara a lo que se viene, "la reacción de la clase media, la parte asalariada, la parte trabajadora, cuando sienta el impacto real de la crisis", dijo Giacobbe, que en esa línea aseguró que según varios economistas del país, "va a ser diciembre, enero, febrero y marzo, donde se acumulará la mayor parte de la inflación que vamos a vivir el año que viene".

Restarle importancia a la muchedumbre

En otro tramo del diálogo de Giacobbe con Urgente24, el especialista consideró que el Presidente tiene dos caminos claros y debe decidir cual tomar: el de su prestigio o el de su proyecto político.

En ese sentido, el consultor explicó:

"Si él -por Milei- defiende su nombre, por decirlo de alguna manera, si él pretende ganar las elecciones de medio término o pretende ganar las próximas presidenciales, entonces se va a poner temeroso, va a querer que los impactos no sean tan graves, con lo cual va a moderar las medidas que en realidad él debe tomar y se va a quedar a medio camino. Entonces probablemente se quede sin el pan y sin la torta".

Y siguió: "Entonces, si él resigna su propio prestigio y toma decisiones como podría tomarlo un suicida, entonces va a quedar hecha la tarea y va a quedar deshilachada su imagen. Porque, insisto, lo que le tiene que proponer a los argentinos es transitar un desierto que es muy duro".

"Lo que no puede suceder es que un kamikaze tenga miedo de que se le raye el avión", advirtió.

Por otro lado, y entiendo la postura que tendrán durante la administración mileista las diferentes ramas del peronismo, kirchnerismo, organizaciones sociales y demás, que va a ser "la de salir a la calle y quejarse", Giacobbe opinó que Milei tiene dos opciones concretas: "Puede hacer síntoma de lo que sucede en Plaza de Mayo, o puede restarle importancia a ese símbolo".

"Él tendría que entender que en realidad cualquiera llena la Plaza de Mayo. La puede llenar Cyntia Hotton que sacaba 1,5% en la provincia de Buenos Aires, porque con ese 1,5 se puede llenar tres veces y media la Plaza de Mayo durante tres días seguidos. Pero es entender que una muchedumbre en una plaza no representa a la masa, a la cual él se tiene que dirigir", describió.

Y agregó: "Tiene que restarle importancia a ese símbolo de la Plaza de Mayo. Y si las organizaciones sociales se quieren quedar con la plaza, que se la queden".

Por último, consultado respecto al rol que tendrá el Poder Legislativo durante la gestión de Javier Milei, Giacobbe disparó:

"No tiene el peso real que se le asigna; o se le puede restar ese peso que se le asigna. Es decir, un Presidente que no tiene mayoría en Diputados, que no tiene mayoría en el Senado, que no tiene gobernadores, que no tiene intendentes, si tiene a la opinión pública y la opinión pública lo acompaña, el sistema político se arrodilla ante el Presidente, por qué, porque los puede conducir a un próximo triunfo electoral, que es lo único que le importa a la clase política; no es lo ideológico ni ninguna otra cosa".

Y esa línea ejemplificó: "En cambio, en el caso opuesto, supongamos que tomamos el caso de Cristina Kirchner, que tuvo el 54% y mayoría de senadores, gobernadores, e intendentes; aún así, si la opinión pública te da la espalda sos boleta".

"Insisto, no está en la Plaza de Mayo ni en los cuerpos legislativos el desafío, sino que está en el permiso social, en la tolerancia en la opinión pública para comprender lo que el hombre quiere hacer", sentenció.