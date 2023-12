No hay política de Medios: el mensaje de la 1ra. renuncia

En verdad, intentar cambiar el comportamiento vigente desde 1990 a 2023 -no existió en días de Raúl Alfonsín, y quizás eso explique por qué perdió tantas batallas mediáticas con Clarín y La Nación- no puede consistir sólo en una declamación y cambio de asignación presupuestaria. Una decisión semejante requiere una muy elaborada y bien ejecutada política de comunicación del Gobierno Nacional, y Roust -comunicador veterano en estas lides- ha comprobado que no existe una proporcionalidad entre la decisiòn y sus consecuencias.