Luis Caputo: "no vamos a tener una nueva devaluación"

"Estamos solucionando la deuda comercial. No estamos estatizando la deuda privada, eso ha sido una chicana. El Estado le debe esos dólares a los importadores. Les vamos a ofrecer un menú de alternativas para que posterguen esos cobros. Eso va a descomprimir lo que fue la deuda de las Leliqs".

El ministro de Finanzas, Luis Caputo. Luis Caputo

Con respecto a la posible aparición de bonos provinciales, como algunos sectores anuncian para la provincia de Buenos Aires, aseguró:

"No le tenemos miedo a las cuasi monedas. Las estados sub nacionales están en equilibrio. Estamos haciendo un esfuerzo brutal para mantener los giros"

Finalmente, el ex secretario de Finanzas durante la gestión presidencial de Mauricio Macri pronosticó:

"En esta ocasión, va a valer la pena el esfuerzo. Venimos a ofrecerle a la ciudadanía un contrato nuevo. Si hacemos lo que no se hizo en 70 años, el presente sacrificio esta vez no será en vano. Los que acompañamos al presidente no tenemos agenda política ni aspiraciones políticas. Estamos acompañando a Javier Milei por pura vocación"