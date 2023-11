Javier Milei en Economía y Santiago Caputo en Medios: ¿...?

Considerando un escenario de estanflación, tal como el que anticipó el Presidente- ministro Javier Milei, la consistencia del comando centralizado será puesto a prueba.

En días de Mauricio Macri, el concepto resistió un tiempo hasta que Marcos Peña fue arrasado por la realidad, después de 2017, y Macri no sólo no logró la reelección. Hoy no le puede ganar ni a Juan Román Riquelme en Boca Juniors.

En 2019, en la Administración Alberto Fernández hubo un problema adicional: La Cámpora tenía su espacio, otro era de los amigos del Presidente (desde Juan Pablo Biondi, su vocero; a Víctor Santa María, su amigo), y otros eran de los amigos del Presidente peleados con los amigos del Presidente (el caso de Francisco Meritello, quien llegó desde Página/12 pero distanciado de Santa María). En el ocaso de Fernández, que comenzó en 2021, Sergio Massa también fue un jugador importante, con una enorme agenda de empresarios de medios y periodistas.

En el arranque, Alberto Fernández llegó a deslizar la tontería de que sólo habría pauta publicitaria del Estado a contenidos que ayudaran a desarrollar la educación pública. ¡...!

En 2023, el objetivo de Caputo es Belén Stettler Wiertz supervisando directamente las operaciones de comunicación. Ella conoce mucho sobre compras publicitarias, un tema definitivo si es que Telam saldrá de escena.

El origen

La Secretaría de Medios y Comunicación Pública depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros. En 2015 su titular fue Jorge Grecco, quien sin embargo no entendía en temas de comunicación publicitaria y propaganda, tema de Marcos Peña, quien así acumuló odios eternos. Remember.

Pero, además, en diciembre de 2015 por decreto del entonces presidente Mauricio Macri fue creado el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, a cargo de Hernán Lombardi («asistir al jefe de Gabinete de Ministros en todo lo inherente a las expresiones tecnológicas, artísticas, educativas, culturales, informativas y formativas, y aquellas vinculadas a la divulgación del conocimiento que el Estado propicie difundir a través de medios audiovisuales, redes digitales, parques temáticos u otros»). No sirvió para nada. En parte porque Peña fue quien menos creía en esa estructura que sólo servía para el hedonismo de Lombardi.

Precisamente, Hernán Lombardi ensayó un 'piletazo' cuando se especulaba con el Acuerdo de Acassuso entre Mauricio Macri y Javier Milei, que luego se comprobó era fugaz. Cuando Macri y Patricia Bullrich visitaron a Milei en la noche de la victoria, Lombardi se abrazó y hasta saltó con Milei, muy efusivos, ante las cámaras de la TV. Pero nada ha ocurrido. Ni siquiera todavía fue confirmado Bullrich en Seguridad.

