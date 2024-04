"Argentina será socia global de la OTAN y eso modernizará las Fuerzas Armadas".

"Los F 16 tienen radares comunicados para poder controlar la pesca. Además compramos cuatro aviones P3 que estarán abocados a controlar nuestras aguas. Gracias a la OTAN tendremos acceso a la ciber defensa para protegernos de posibles ataques externos".

image.png Luis Petri, ministro de Defensa de Argentina

¿Argentina se involucra en un escenario bélico global?

El ministro Luis Petri reconoció que nuestro país, debido al actual posicionamiento, toma partido en las contiendas que conmueven al planeta.

"Apoyamos a Ucrania y a Israel. No podemos ser neutrales en esos dos escenarios. Vamos a cooperar con ellos todo lo que podamos".

Con respecto a las fotos que le tomaron vistiendo uniforme y en el interior de los cazas de Lockheed Martin explicó:

"Yo era el copiloto de la nave. Hice un taxeo, una suerte de despegue abortado. Hicimos el simulacro con el carreteo pero no dejamos nunca la pista. Es obligatorio ponerse el uniforme de piloto. No se puede subir uno a un avión si no se lo pone".

Finalmente, justificó la compra de tecnología de avanzada en el exterior.

"Las empresas de defensa de nuestro país antes financiaban desarrollos de drones que nunca se terminaban de concretar. Se ha desperdiciado mucho dinero, sin resultados.