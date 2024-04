Un shock para cortar con tanta frivolidad

cgt-francos.jpg Por 1ra vez en la era Milei, la CGT fue recibida por el Gobierno. Al día siguiente la central gremial convocó a un paro general.

La doctrina libertaria también sucumbe cuando la política interna debe ser ordenada. Milei suele decir que los liberales no son manada y se permiten movimientos individuales, pero la crisis del bloque oficialista en la Cámara de Diputados demostró que es otra ley que no puede ser llevada al mundo real. Se necesita una manada y que haya un alfa que la conduzca. En este caso, esa líder es Karina Milei, quien está a cargo de la rosca política de la que su hermano huye. El martillo de ‘El Jefe’ cayó sobre la cabeza de Oscar Zago, a quien desplazó de la jefatura del bloque oficialista en Diputados luego de que impulsara a Marcela Pagano como presidente de la Comisión de Juicio Político. Zago juraba tener el visto bueno de Milei para esa promoción. Pagano también. Así fueron a la reunión de comisión, consiguieron quórum y votaron por la designación de la periodista. Pero el presidente de la Cámara, Martín Menem, a instancias de la hermana, ordenó suspender la sesión y desconoció su resultado a la espera de que se vote nuevamente, pero esta vez a ‘Bertie’ Benegas Lynch, quien no venía justamente de sus mejores días. Pero resulta que Menem no tendría facultad para retrotraer lo que votó una comisión “soberana”. Fue lo que explicó durante la sesión Emilio Monzó. Sabe de lo que habla, ya que fue presidente del cuerpo legislativo durante el gobierno macrista. En ese caso, de intentarlo Menem se expone a desatar un verdadero escándalo institucional. Aunque al riojano no le faltan polémicas alrededor. Parece que tiene a flor de piel la vocación de censor, lo que demostraría las transmisiones de actividades que mandó a levantar, o la orden que reciben los periodistas en el canal de la Cámara Baja para no hablar de determinados temas.