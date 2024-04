Final del mito: Javier Milei ya no es el novio de Fátima Florez

Embed - ¿Es mentira lo de FÁTIMA FLOREZ y MILEI?

Se informó que no vivirían juntos. Que Fátima no se instalaría en la Quinta de Olivos donde sí ocuparía un chalet la ministra Sandra Pettovello. A los fans de Milei nada les parecerá raro jamás. Si algunos creen en la tierra plana ¿por qué no creerán en la historia del teórico de la Escuela Austríaca y la ex del conjunto Las Primas devenidos en amigos con derechos?