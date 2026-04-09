La pulseada por la reforma del sistema de selección de jueces sumó un nuevo capítulo y dejó al descubierto tensiones en la cúpula judicial. El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, marcó un límite claro: el proyecto no se aprobará “a libro cerrado”.
SIN VUELTAS
Horacio Rosatti le pone freno a la Corte: No habrá reforma de jueces "a libro cerrado"
Horacio Rosatti descartó aprobar la reforma de jueces al estilo express. El magistrado se diferencia de sus pares, que no coinciden en ir en el mismo sentido
Señal política: Sin vía rápida
En el Consejo de la Magistratura, donde se empezó a debatir la iniciativa, Rosatti bajó la expectativa de tratamiento exprés que impulsan sus colegas Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
La definición es concreta:
Habrá análisis técnico
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Se incorporarán otros proyectos
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Se escuchará a ONG y especialistas
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Se buscarán consensos políticos.
Por lo tanto, el texto de la Corte no saldrá tal como está.
Interna en la Corte
El dato político es más profundo que el reglamento. Rosatti:
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No firmó el proyecto
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Pero sí participó de su presentación
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Y ahora marca distancia en el Consejo
Del otro lado, Rosenkrantz y Lorenzetti presionan por rapidez y sin cambios de fondo. En tribunales hablan de una tensión que aumenta
Qué cambia el proyecto
La iniciativa apunta a reducir la discrecionalidad en la selección de jueces, con foco en:
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Limitar el peso de la entrevista personal.
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Introducir criterios más objetivos de evaluación.
Aparece como intento de ordenar un sistema históricamente cuestionado por arbitrariedad..
El Consejo marca territorio
Desde adentro del organismo, el mensaje fue alineado con Rosatti. El consejero Alberto Lugones fue explícito:
A todo esto, el Consejo busca no quedar subordinado a la Corte en el diseño de sus propias reglas.
Gobierno: Críticas a la urgencia
El viceministro Santiago Viola también enfrió el clima
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Habló de “ansiedad desmedida”
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Defendió que el Consejo tiene capacidad propia para reformarse
En pocas líneas
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No habrá aprobación rápida
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Se abre una negociación más amplia
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Queda expuesta la interna en la Corte
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El Consejo busca autonomía
La reforma sigue, pero el camino será más largo —y más político— de lo que algunos imaginaban.
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