Horacio Rosatti le pone freno a la Corte: No habrá reforma de jueces "a libro cerrado"

csjn Horacio Rosatti marca diferencias que suenan irreconciliables

Interna en la Corte

El dato político es más profundo que el reglamento. Rosatti:

No firmó el proyecto

Pero sí participó de su presentación

Y ahora marca distancia en el Consejo

Del otro lado, Rosenkrantz y Lorenzetti presionan por rapidez y sin cambios de fondo. En tribunales hablan de una tensión que aumenta

Qué cambia el proyecto

La iniciativa apunta a reducir la discrecionalidad en la selección de jueces, con foco en:

Limitar el peso de la entrevista personal.

Introducir criterios más objetivos de evaluación.

Aparece como intento de ordenar un sistema históricamente cuestionado por arbitrariedad..

El Consejo marca territorio

Desde adentro del organismo, el mensaje fue alineado con Rosatti. El consejero Alberto Lugones fue explícito:

No voy a firmar nada a libro cerrado No voy a firmar nada a libro cerrado

A todo esto, el Consejo busca no quedar subordinado a la Corte en el diseño de sus propias reglas.

Gobierno: Críticas a la urgencia

El viceministro Santiago Viola también enfrió el clima

Habló de “ansiedad desmedida”

Defendió que el Consejo tiene capacidad propia para reformarse

En pocas líneas

No habrá aprobación rápida

Se abre una negociación más amplia

Queda expuesta la interna en la Corte

El Consejo busca autonomía

La reforma sigue, pero el camino será más largo —y más político— de lo que algunos imaginaban.

Más contenido de Urgente24

Jugada sigilosa de Milei para sostener a Mahiques como juez de Casación

Encuesta: "Cambio de clima social", reaparece la inflación y los indecisos se vuelcan al rechazo

Otra vez se diferencia: Tras dejar en offside a Caputo, ahora Pettovello expone a Lugones

¿Nuevo escándalo de Manuel Adorni? Nombramientos en el Correo Argentino y más...