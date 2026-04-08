Encuesta: "Cambio de clima social", reaparece la inflación y los indecisos se vuelcan al rechazo

Dicho de otra forma, quienes dudaban sobre cómo calificar la gestión de Milei en marzo se volcaron masivamente hacia la opción negativa en abril.

imagen" contenteditable="false"> zuban-cordoba-abriñ

Si se toma el evolutivo, el rechazo a la gestión ganó 15 puntos desde el piso post electoral del 49,6%, y alcanza en abril su máximo en la serie histórica de la encuesta.

"La desaprobación se vuelve dominante. El rechazo crece y consolida tendencia", indice Zuban/Córdoba.

Respecto de la situación económica persona, el 55,2% dice que empeoró y solo 7,6%, que mejoró. "El impacto económico es general. La crisis impacta fuertemente en la opinión pública", agrega.

zuban-cordoba-abril4

En cuanto a la opinión sobre el rumbo del país, quienes creen que el va en dirección incorrecta pegan en abril un salto exponencial de 14,6 puntos desde marzo y alcanzan el 63,6% este mes.

Esta brusca suba se compone de la caída de 8,4 puntos de quienes consideran que el país va en la dirección correcta, pero también del derrumbe en 6,1 puntos de quienes respondieron "No sé" en la encuesta previa, que en esa oportunidad acumularon un 14,3% de los consultados.

"Se instala una mirada negativa sobre el rumbo. Crece la desconfianza en el plan de gobierno. La Crisis se vuelve más estructural", refleja Zuban/Córdoba.

zuban-cordoba-abril2

"La expectativa, como la imagen del Presidente, cae con fuerza. Ese quiebre redefine el clima y achica los márgenes políticos", señala el informe.

En cuanto a las principales preocupaciones, en abril lidera "Llegar a fin de mes" y "Deudas", en un contexto de aumento de la morosidad de las familias. Reaparece la inflación en 2do orden, seguido del "deterioro de los sueldos".

"La agenda social está concentrada en el bolsillo. Ahí se juega la credibilidad del gobierno", dice el informe.

Saliendo de la agenda económica, aparece "corrupción" como un problema destacado, en coincidencia con el auge del caso que complica al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

zuban-cordoba-abril3

"Los datos se ordenan en una misma dirección: Crece la desaprobación del Presidente, cae la expectativa sobre el plan de gobierno y la economía impacta de lleno en la vida cotidiana. Se consolida un escenario más crítico", concluye Zuban/Córdoba.

Más contenido de Urgente24

Habló la escribana de Manuel Adorni: "A mi cliente no le gustaría que lo diga"

Sturzenegger y Milei prometen "salto cuántico" en rutas y transporte (y arde X)

Otra vez se diferencia: Tras dejar en offside a Caputo, ahora Pettovello expone a Lugones

¿Nuevo escándalo de Manuel Adorni? Nombramientos en el Correo Argentino y más...