Una consumidora detecta movimientos extraños en su cuenta, intenta resolverlo con la empresa y termina chocando contra un muro de respuestas insuficientes. Esta vez, el episodio no quedó en la nada. La historia derivó en una sanción que encendió alarmas en todo el sector, una multa superior a los 3 millones de pesos contra Tarjeta Naranja por incumplimientos en la atención al cliente.
INCUMPLIMIENTO
Tarjeta Naranja enfrenta una multa millonaria: El escándalo que sacude a la empresa
El caso de Tarjeta Naranja demuestra que insistir puede tener impacto. Aunque el camino sea largo, el sistema puede responder.
La medida fue confirmada por el área de Defensa del Consumidor, que tras analizar el caso determinó que la firma incurrió en infracciones a la normativa vigente. Pero hay un detalle que suele generar confusión y hasta bronca, el dinero de la multa no va a la usuaria afectada, sino que se destina al Estado.
¿Por qué sancionaron a Tarjeta Naranja? Claves de la multa
Todo comenzó con un reclamo puntual, cuando una clienta advirtió que no podía utilizar su tarjeta con normalidad y, al revisar sus movimientos, encontró consumos que no reconocía. Frente a esta situación, inició el correspondiente reclamo ante la empresa.
Según explicaron desde Defensa del Consumidor en diálogo con medios locales como Fénix, la compañía no dio una respuesta satisfactoria ni reconoció los cargos cuestionados. Esto activó el proceso administrativo que terminó en sanción.
El organismo concluyó que hubo incumplimientos en dos aspectos centrales, el deber de brindar información clara y el trato digno hacia el consumidor.
Tarjeta Naranja y la multa millonaria: ¿Por qué el dinero no va al usuario?
Uno de los puntos que más ruido genera es el destino del dinero. Aunque la multa supera los 3 millones de pesos, ese monto no es cobrado por la persona afectada.
Desde Defensa del Consumidor mencionaron que las sanciones económicas forman parte de un procedimiento administrativo y los fondos ingresan al Estado provincial. Esto significa que la multa cumple una función punitiva y ejemplificadora, pero no repara directamente el daño individual.
Para obtener una compensación económica, el usuario debe iniciar otras vías, como una acción judicial o acuerdos en instancias de conciliación, algo que en este caso no prosperó.
¿Qué pasó en la conciliación y por qué terminó en multa?
En la mayoría de los reclamos, las partes logran un acuerdo en la etapa de conciliación. Es como una mesa de negociación donde empresa y consumidor intentan cerrar el conflicto sin escalar.
Sin embargo, en este caso no hubo entendimiento. La falta de acuerdo llevó a que el organismo avanzara con la sanción formal. Cuando una empresa decide no conciliar o no ofrece una solución adecuada, se expone a multas más severas.
Tarjeta Naranja, multa y denuncias: ¿Por qué crecen los reclamos?
Desde el organismo remarcaron que los servicios financieros encabezan el ranking de denuncias en la provincia.
Las tarjetas de crédito, bancos y billeteras virtuales concentran la mayor cantidad de reclamos, principalmente por:
- Consumos desconocidos
- Problemas para dar de baja servicios
- Falta de respuestas claras
- Demoras en la atención
Este fenómeno refleja como patrón, que cuanto más digital se vuelve el dinero, más complejos se vuelven los conflictos.
¿Qué puede hacer un usuario ante una situación similar?
Frente a consumos que no reconocés o fallas en el servicio, los especialistas recomiendan actuar rápido y con registro de todo:
- Hacer el reclamo formal ante la empresa.
- Guardar comprobantes, capturas y números de gestión.
- Si no hay respuesta, acudir a Defensa del Consumidor.
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