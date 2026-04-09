Tarjeta Naranja enfrenta una multa millonaria: El escándalo que sacude a la empresa

Tarjeta Naranja y la multa millonaria: ¿Por qué el dinero no va al usuario?

Uno de los puntos que más ruido genera es el destino del dinero. Aunque la multa supera los 3 millones de pesos, ese monto no es cobrado por la persona afectada.

Desde Defensa del Consumidor mencionaron que las sanciones económicas forman parte de un procedimiento administrativo y los fondos ingresan al Estado provincial. Esto significa que la multa cumple una función punitiva y ejemplificadora, pero no repara directamente el daño individual.

Para obtener una compensación económica, el usuario debe iniciar otras vías, como una acción judicial o acuerdos en instancias de conciliación, algo que en este caso no prosperó.

¿Qué pasó en la conciliación y por qué terminó en multa?

En la mayoría de los reclamos, las partes logran un acuerdo en la etapa de conciliación. Es como una mesa de negociación donde empresa y consumidor intentan cerrar el conflicto sin escalar.

Sin embargo, en este caso no hubo entendimiento. La falta de acuerdo llevó a que el organismo avanzara con la sanción formal. Cuando una empresa decide no conciliar o no ofrece una solución adecuada, se expone a multas más severas.

tarjeta naranja

Tarjeta Naranja, multa y denuncias: ¿Por qué crecen los reclamos?

Desde el organismo remarcaron que los servicios financieros encabezan el ranking de denuncias en la provincia.

Las tarjetas de crédito, bancos y billeteras virtuales concentran la mayor cantidad de reclamos, principalmente por:

Consumos desconocidos

Problemas para dar de baja servicios

Falta de respuestas claras

Demoras en la atención

Este fenómeno refleja como patrón, que cuanto más digital se vuelve el dinero, más complejos se vuelven los conflictos.

¿Qué puede hacer un usuario ante una situación similar?

Frente a consumos que no reconocés o fallas en el servicio, los especialistas recomiendan actuar rápido y con registro de todo:

Hacer el reclamo formal ante la empresa.

Guardar comprobantes, capturas y números de gestión.

Si no hay respuesta, acudir a Defensa del Consumidor.

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