Descuentos en Semana Santa: La tarjeta Soy Tigre tendrá importantes beneficios

-McDonald 's: situado en Av. Ángel T. de Alvear 2956; Don Torcuato – los vecinos y vecinas podrán obtener todos los días y con todos los medios de pago un 30% off en combo Big Mac mediano; un 20% en combo Mcnífica mediano y en cajita feliz en el festejo de cumpleaños. A su vez, los vecinos y vecinas también tendrán el beneficio de 2x1 en sundae a elección.

Para tramitar la tarjeta Soy Tigre se podrá gestionarla a través de la app Tigre Municipio en Play Store o en App Store.

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