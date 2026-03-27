El Municipio de Tigre realizó este viernes (27/03) un importante anuncio para los vecinos y vecinas del distrito en el que podrán obtener beneficios que llegan hasta el 30% en distintos locales gastronómicos con la tarjeta Soy Tigre para este fin de semana largo de Semana Santa. Quienes deseen adquirir la credencial deben hacerlo mediante la APP de Tigre Municipio en PlayStore o AppStore.
FIN DE SEMANA LARGO
Descuentos en Semana Santa: La tarjeta Soy Tigre tendrá importantes beneficios
El Municipio de Tigre anunció importantes descuentos en locales gastronómicos para Semana Santa con la tarjeta Soy Tigre.
Con la tarjeta Soy Tigre, la comunidad ya puede acceder a importantes beneficios en el rubro de la gastronomía. Se trata de descuentos de hasta el 30% -con diversos medios de pago- que ofrece el Gobierno local con esta credencial de rebajas.
Los locales adheridos son:
-McDonald' s: ubicado en Bartolomé Mitre e Italia, Tigre Centro – los vecinos y vecinas podrán disfrutar de descuentos todos los días con todos los medios de pago: 30% en combo Big Mac mediano; un 20% off en combo Mcnífica mediano y en la cajita feliz para el festejo de cumpleaños. A su vez, los mismos vecinos y vecinas también tendrán el beneficio de 2x1 en sundae a elección.
-Puma Break Restaurant y cafetería: localizado en Av. Ángel T. de Alvear 2323, Don Torcuato - 10% off en la compra con todos los medios de pago los días sábados y domingos (la promoción no incluye cigarrillos ni tabaco).
-La Proveeduría Resto & Grill: con dirección Montes de Oca 895; Tigre Centro - disfruta de un 15% de descuento en efectivo los días miércoles, jueves, viernes y domingo (no incluye menú ejecutivo ni happy hour)
-McDonald 's: situado en Av. Ángel T. de Alvear 2956; Don Torcuato – los vecinos y vecinas podrán obtener todos los días y con todos los medios de pago un 30% off en combo Big Mac mediano; un 20% en combo Mcnífica mediano y en cajita feliz en el festejo de cumpleaños. A su vez, los vecinos y vecinas también tendrán el beneficio de 2x1 en sundae a elección.
Para tramitar la tarjeta Soy Tigre se podrá gestionarla a través de la app Tigre Municipio en Play Store o en App Store.
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