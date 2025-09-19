Tigre inicia debate para su nuevo Código de Desarrollo Urbano

De acuerdo al Censo 2022, Tigre alcanzó los 446.949 habitantes, un crecimiento demográfico del 18,7%, casi el doble del promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (9,2%). Es un desafío para redes de cloacas y plantas de tratamiento de residuos cloacales, agua potable, gas natural, energía eléctrica, seguridad ciudadana....

Es evidente que hubo un gran cambio en Tigre, que debe contemplarse.

Alcalde municipal Julio Zamora:

El crecimiento de Tigre en los últimos 30 años fue enorme y lo seguirá siendo. Por eso creemos que llegó el momento de detenernos, pensar en comunidad y decidir juntos cómo queremos que sea nuestra ciudad en el futuro. En ese marco impulsamos el Decreto 935/25, que establece un límite a las construcciones en altura por encima de los 8 pisos como una medida preventiva. Pedimos al Concejo Deliberante que convalide esta decisión y la prorrogue el tiempo razonable para abrir un debate serio, plural y participativo. El crecimiento de Tigre en los últimos 30 años fue enorme y lo seguirá siendo. Por eso creemos que llegó el momento de detenernos, pensar en comunidad y decidir juntos cómo queremos que sea nuestra ciudad en el futuro. En ese marco impulsamos el Decreto 935/25, que establece un límite a las construcciones en altura por encima de los 8 pisos como una medida preventiva. Pedimos al Concejo Deliberante que convalide esta decisión y la prorrogue el tiempo razonable para abrir un debate serio, plural y participativo.

El Municipio convocará a mesas consultivas en cada localidad, para que vecinos, instituciones y sectores productivos presenten sus propuestas.

"Queremos escuchar todas las voces para construir juntos un nuevo plan urbano sostenible que equilibre el desarrollo, la calidad de vida y las oportunidades en cada barrio."

tigre torres Torres desmedidas en Tigre: No es lo que ambicionan los vecinos.

Mientras tanto...

La obra pública ofreció otra respuesta a inquietudes ciudadanas. La comunidad de General Pacheco estrenó el Polideportivo N°19 José 'Bocha' Marrero, en la intersección de las calles Antártida Argentina y Corrientes.

Es un local de 800m2 con una pileta semi-olímpica con techo corredizo, vestuarios, sala de máquinas y consultorios médicos.

La 2da. etapa del proyecto contempla la construcción de gimnasios cubiertos para deportes indoor (yoga, pilates, crossfit, etc.).

Para inscribirse, acercarse al área de administración de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 y de 13:00 a 20:00.

"Tenemos el orgullo de ver a este Polideportivo funcionando a pleno, con más de 1.400 vecinos inscriptos que son de la zona y que se han anotado para la pileta. Aquí han visto un lugar de encuentro para divertirse y también traer a sus hijos para que puedan pasar un buen momento", sostuvo Zamora.

E indicó: "En noviembre inician las inscripciones de verano y eso es una excelente noticia. Desde el Municipio de Tigre seguimos acompañando el desarrollo del deporte, como lo hicimos con la nueva pista de atletismo y los otros 18 centros deportivos. El objetivo es que la comunidad pueda tener un establecimiento de cercanía y puedan practicar las actividad que prefieran".

--------------------

Más contenidos en Urgente24:

Aerolíneas Argentinas anunció vuelos directos al Caribe brasileñ o

Más despidos de una metalúrgica en una Argentina con la menor expectativa del empleo del mundo

Alerta máxima por esta estafa que se expande sin freno ni control

La miniserie de 8 episodios que esconde secretos aterradores

Adrián Suar provocó y Luis Ventura aprovechó el golpe: "Cuándo traían la cuenta, él no..."