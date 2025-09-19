Revolución QR: Argentinos ya pueden pagar con pesos en Paraguay usando billeteras locales

Ciudad del Este es el principal atractivo, principalmente por el turismo de compras, seguida por Encarnación y Asunción. Este auge ha impulsado el interés de comercios, hoteles y taxistas en aceptar pesos argentinos como método de pago.

Según el Censo Nacional de Población y Viviendas 2022, 65.035 argentinos residen en Paraguay, lo que representa el 41% de la población extranjera, superando a los brasileños. Además, en 2024 se otorgaron 4.121 residencias a argentinos, el 14,48% del total de residencias concedidas.

Upay / Depay

La pionera fue la fintech local Upay, integrada a la tecnología de la startup argentina Depay; utiliza Transferencias3.0 y conecta con las billeteras más usadas por el cliente. Al escanear el QR, al consumidor argentino se le debitan pesos y al comercio paraguayo se le acreditan guaraníes de manera instantánea y trazable.

JoaquínFagalde, CEO de la fintech Depay, explicó que el objetivo es que “el turista argentino pueda ir a Paraguay y pagar con el mismo QR que usa en Buenos Aires o Córdoba, sin preocuparse por billetes ni comisiones ocultas”.

Desde Upay destacaron que se trata de apenas el primer paso de una serie de innovaciones orientadas a facilitar el comercio regional y acompañar a los negocios paraguayos en su crecimiento digital.

El nuevo sistema se basa en el QR interoperable argentino que Upay incorporó en sus dispositivos uPos, permitiendo que cualquier comercio –desde tiendas de Ciudad del Este hasta hoteles y taxistas de Asunción– cobre a clientes argentinos sin preocuparse por billetes ni conversión.

Paraguay procesa más de 5 transacciones por segundo en pagos QR y registró un aumento del 45% en volumen y del 62% en montos operados interanual, con más de 7 millones de operaciones solo en el 1er. trimestre de 2025. La visión a 2030 es crear una red regional de pagos instantáneos, apoyada en la interoperabilidad y en un sistema que hoy ya moviliza unas 28millones de transacciones mensuales.

